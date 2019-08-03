Atatürk için kendimi yakarım diyen Belediye Başkanı’ndan mektup var!..

“Hayatını Cumhuriyet değerlerine adamış Uğur Abi,

Size biraz içimi dökmek istiyorum.

Günlerdir konuşulan ilçemizdeki ‘Millet Bahçesi' ve ‘Millet Kıraathanesi' adı verilen tesisler, 6.5 milyon liralık ihale sonucu inşa edildiler. Borçlarının Fındıklı halkınca 2032'ye kadar faiziyle 15 milyon TL olarak ödenecek olmasına karşın, açılışları 31 Mart yerel seçimlerine bir hafta kala alelacele yapıldı ve bu isimler verildi.

Borcu ödeyecek olan halkımızın isteği doğrultusunda hareket eden, yeni seçilmiş Fındıklı Belediye Meclisi de üçte iki (8'e 3) nitelikli çoğunlukla aldığı kararla, bu isimleri “100. Yıl Atatürk Parkı” ile “Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi” olarak değişirtirdi.

Meclis kararı, 11 Temmuz'da Fındıklı Kaymakamlığı'na bildirildi.

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Aradan iki hafta geçmesine rağmen bir cevap alamayınca, tabelaların değişim işlemine başlandı. Görevlilerimiz bu değişimi yaparken, kolluk kuvvetleri tutanak tutmak için parka geldiler. Zabıtalarımız da meclis kararını uyguladıklarını belirttiler.

Bunun üzerine 15 gün boyunca yazımıza cevap vermeyen Kaymakamlık, yarım saat içinde ‘kamu yararına olmadığı' gerekçesiyle isim değişikliklerini onaylamama kararını gönderdi.

Kaymakamımızın izinli olduğu dönemde vekaleten görev yürüten Ardeşen Kaymakamı Emrah Yılmaz'ın alelacele böyle bir tebliğde bulunması, kararın tamamen siyasi olduğunu göstermekte ve şu soruları haklı kılmakta:

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1- Seçimle değişen belediyenin salt çoğunlukla (6'ya 3) parkın adını ‘Millet Bahçesi' ve ‘Millet Kıraathanesi' olarak uygun görmesinde acaba hangi kamu yararı vardı?

2- ‘Millet Bahçesi' ve ‘Millet Kıraathanesi'nde kamu yararına görülen, ancak ülkemizin bağımsızlığını sağlayan, Cumhuriyetimizin kurucu önderi Atatürk ile bölgemizin, kültürümüzün en önemli temsilcilerinden Kazım Koyuncu isimlerinde görülemeyen kamu yararları nelerdir?

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Seçim öncesi alınan ve siyasi olduğu apaçık ortada olan kararlara karşı yaptığımız girişimin kamuoyuna yansıması üzerine, tarafımıza gönderilen yeni bir yazıyla; ‘kamu düzenini bozan bir suç doğurması nedeniyle' sahildeki parkın isminin ‘ivedi' olarak eski haline döndürülmesi istendi. Atatürk'ü anlatmaya, tartışmaya gerek olduğunu asla düşünemem.

Bizler, Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyet'i yaşatacak gençlerin o parkta yeşermesini istiyoruz. Bölgemizi, kültürümüzü, kaybolan dillerimizi Türkiye'ye ve dünyaya duyuran, hem sanatsal hem de toplumsal mücadele alanında tüm otoritelerce kabul gören, kendinden sonra gelenlere de ilham kaynağı olan değerimiz Kazım Koyuncu isminin altında yeni Kazımlar yetişmesini arzuluyoruz.

Bu düşünceyle ve bizden beklenen bu taleplerle yola çıktık. Kıraathane yerine kültür, sanat ve müzik uğraşlarını çatısı altında toplayacak bir yer olsun istedik. Ama ne yazık ki birileri müziği, kültürü, sanatı kamu yararına görmüyor, hatta Atatürk'ü bile göremiyor olmalılar ki ‘ivedilikle' kaldırılması konusunda ısrar etmişler!..

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Değerli Uğur Abi,

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri ‘ATATÜRK' adının parktan sökülmek istenmesi, halkımızın büyük bir kısmının tepkisine ve toplumda huzursuzluğa sebep olacak.

Kararımızın arkasındayız ve gereken hukuki süreci de başlattık. Daha önce de ifade ettğiimiz gibi, tabelaları indirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü karar mercii halktır. Halkla birlikte karar verecek, Fındıklı'yı halkla birlikte yöneteceğiz.

Yetkililerden ‘ivedilikle' yanlıştan dönmelerini ve kurucu liderimiz Atatürk ile Kazım Koyuncu tabelaları hakkındaki kararlarını değiştirmelerini bekliyorum.

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Amacımız bu tartışmalarla gündemi meşgul etmek değil. Daha çok yaptığımız işlerle gündem olmak isteriz. Fındıklı'da ‘mecimiz' (imece) var örneğin. Aydınlık yarınlar kurabilmek için ‘mecimiz' var, çocuklarımız için ‘mecimiz' var, kooperatifçilik için ‘mecimiz' var, kültür ve sanat için ‘mecimiz' var.

Örneğin 14-18 Ağustos tarihlerinde Fındıklı'da, 20 yılın ardından düşünsel, sanatsal, kültürel etkinliklerle, çocuk şenlikleriyle ve müzikle dolu, 5 gün sürecek çok kapsamlı bir festival düzenliyoruz. Sloganımız da ‘Fındıklı için mecimiz var…'

Gelin bu imeceye omuz verin. Hep birlikte yaşanabilir, güzel bir Fındıklı inşa edelim, aydınlık yarınlar yaratalım. Çocuklarımıza verdiğimiz sözler doğrultusunda çok işimiz var.

Bıraksınlar işimizi yapalım.

En içten sevgi ve saygılarımla.”

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Sevgili okurlarım.

Bu satırların sahibi, “Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk için gerekirse kendimi yakarım ama o tabelayı indirmem” diyen Rize-Fındıklı'nın sevilen, kültüre ve sanata büyük değer veren Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu.

Kendisine teşekkür ediyor, hemşehrilerinin aydınlık yarınlara ulaşması için yapacağı güzel işlerde başarılar diliyorum.