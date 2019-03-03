Beyin göçüne inat, Nobel alacak bilim insanları yetiştirmek için Türkiye’ye döndü!..

Ege Bölgesi'nde yaşayan Vefa Lisesi mezunları, önceki akşam İzmir'de toplanıp, Vefalılar Derneği İzmir Temsilciliği'nin temellerini attık.

Yemekteki keyifli sohbette, özellikle yatılı okuyan arkadaşlarımızın anılarını kah gözlerimiz yaşararak, kah kahkahalar atarak dinledik. İstanbul'dan kalkıp gelen değerli Dernek Başkanımız Hakkı Balıç ile Yönetim Kurulu Üyelerinden, öğrencilerimizin göğsümüzü kabartan başarı haberlerini aldık. Restorasyonu bittiğinde Beyoğlu'nun en güzel binalarından biri olacağına inandığımız Muhittin Gelgin Vefalılar Evi'ni, ekonomik krize karşın bir an önce nasıl tamamlayabileceğimizi konuştuk.

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İşin zorlukları anlatılırken, bazı varsıl kişilerin krizi öne sürerek okula yardım etmekten kaçındıklarına değinildi. Tam beyin göçünden ve servetlerini yurt dışına kaçıranlardan söz edilirken, alkışı hak eden ve hepimize “İşte yurtseverlik de vefa da budur” dedirten müthiş bir başarı öyküsü dile getirildi.

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Ali Adebali, okulumuzdan 1978 yılında mezun olmuş gerçek bir “Vefalı”…

Oğlu Ogün, İzmir Atatürk Lisesi'ni 2006'da bitirip, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü kazanıyor. Mezuniyetinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tennessee Üniversitesi'nde, Genom Bilimleri Doktora Programı'na katılıyor. Tennessee'de iken Oak Ridge Laboratuvarı'nda da pratik yapma imkanını buluyor.

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Buradaki çalışmalarda sergilediği başarı nedeniyle doktora sonrası için North Carolina Üniversitesi'nde Nobel Ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar tarafından, laboratuvarına kabul ediliyor.

Prof. Sancar ona evladı gibi davranıp, gereken her türlü desteği veriyor. Hatta bir röportajında Ogün'den bahsederken “İleride ne yapmak istiyorsun” diye soruyor. Ogün de “Türkiye ye dönüp bilimsel çalışmalarıma orada devam etmeyi düşünüyorum. Belki sizin gibi Nobel alamam ama, ülkemde Nobel alabilecek öğrenciler yetiştirebilirim” diyor.

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Pırıltılı beyinlerin yurt dışına gitmeye, hele hele Aziz Sancar gibi muhteşem bir bilim insanının yanında çalışmaya can attığı bir süreçte Ogün'ün bu cevabı, hocasının gözlerini yaşartıyor. “İyi ki sana bu şansı vermişim. Sen de aynısını Türkiye'deki öğrencilerine tanıyacaksın. Ne mutlu o öğrencilere” diyerek onu kucaklıyor ve gözyaşlarını saklamaya çalışarak kutluyor.

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Aziz Hoca bununla da yetinmiyor. Azerbaycan'daki bir konferansında 2016 yılından 2018 Haziran ayına kadar birlikte çalıştığı Ogün için “Türkiye bu çocuğa sahip çıksın. İleride çok değerli çalışmalar yapacak” diyor.

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Ogün beyin göçünün doruğa çıktığı 2018'in Haziran ayında, kendisini yetiştiren ülkesine dönüp Sabancı Üniversitesi'nde Hesaplamalı Genom Analizi yapan bir laboratuvar kurmaya başlıyor. Birçok değerli insanın kapağı yurt dışına atmaya çalıştığı bir süreçte onca imkanı bırakıp niçin döndüğünü soranlara da “Beni bu ülke yetiştirdi. Şimdi yetiştirme sırası bende. Nobel kazanacak öğrenciler yetiştirmek için döndüm” cevabını veriyor.

Dileriz bize özgü kısır çekişmeler ve kıskançlıklar nedeniyle bu gencecik bilim insanını ideallerinden soğutup, yurda döndüğüne döneceğine pişman etmezler!..