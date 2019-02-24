Bu belediye başkanını alkışlıyor ve yürekten teşekkür ediyorum!..

Bir belediye başkanının başarılı olup olmadığını anlamak için görev yaptığı kentte dolaşıp, hizmet ettiği sokaktaki insanlarla konuşmak yeter.

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Üç yıl kadar önce Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne, Halk Arenası'nı yapmak için gittiğimizde gözlerime inanamadım. Çünkü ilçede gördüklerim, Ankara genelinden farklıydı ve bende sanki başkentin içinde bambaşka, modern bir kente gelmişim gibi bir duygu oluşturuyordu. (Hemen belirteyim; aynı duyguyu 31 Mart Yerel Seçimleri için CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey'in uzun süre başkanlık yaptığı Nilüfer İlçesi'ne gittiğimde de yaşadım.)

Yenimahalle'deki program öncesinde Belediye Başkanı Fethi Yaşar'la ilk kez karşılaşıp tanıştım. Konuştukça karşımdaki ağırbaşlı, babacan, tevazu dolu kişinin, aynı zamanda güven veren, işini aşkla yaptığını hissettiren ve kendisini seçsin, seçmesin tüm Yenimahallelileri içtenlikle kucaklayan bir Başkan olduğunu anladım.

İmzasını taşıyan muhteşem Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni hıncahınç dolduran Yenimahallelilerin ona yönelik coşkulu desteklerine tanık olunca da, çok sevildiğine inandım.

Ankara'nın diğer ilçelerinden Yenimahalle'ye göç edenlerin sayısındaki patlamayı da, bu başarının tescili olarak değerlendirdim.

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Yanılmıyorsam Yenimahalle'de iki Halk Arenası daha yaptık ve Başkan Fethi Yaşar'la ilgili ilk izlenimlerimde bir azalma olmadığı gibi, giderek daha da güçlendi.

Hele onun, doğduğu Afyonkarahisar'ın şehit kanıyla sulanmış kutsal topraklarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılarıyla, ilke ve düşüncelerine, eşsiz emanetleri Cumhuriyet'e et-kemik gibi bağlılığına, her şeyimizi borçlu olduğumuz Dumlupınar'a çok kısa süre içinde kazandırdıklarına, hayranlık dışında söyleyecek söz bulamadım. Zira o güne kadar tek kişinin bile konaklayabileceği bir yerin, tuvaletli bir lokantanın ve hiçbir sosyal tesisin bulunmadığı Dumlupınar İlçesi'ne dört ay gibi kısacık bir süre içinde, evet sadece dört ayda inşa ettiği rüya gibi “Dumlupınar Sosyal Tesisleri ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Misafirhanesi”nin açılışında sevinç gözyaşlarımı tutamadım.

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Cumhuriyet tarihimizin üç büyük mimarından biri olan Prof.Sedat Hakkı Eldem, 70'nci yaş günü nedeniyle yaptığımız röportajda “Bir mimar için 70 yıllık yaşamın müthiş bir birikim olduğunu ve en güzel eserlerini o yaştan sonra verebileceğini” söylemişti.

Fethi Yaşar'ın AKP'li rakibi Veysel Tiryaki, onun yaşlı biri olduğunu, bu nedenle gereken hizmeti veremeyeceğini söylemiş! Oysa belediye başkanları mimarlar gibidir. Görev yaptıkları kentlerin ana çizgilerini belirlerler. Örnek mi istiyorsunuz? O halde bakın Eskişehir'e… Karşınızda Prof. Yılmaz Büyükerşen'in tasarımladığı ve herkesin ölmeden önce mutlaka gidip görmesi gereken güzelliklerle dopdolu bir kent bulacaksınız.

Dolayısıyla Fethi Yaşar'ın da, Büyükerşen Hocamızın da yaşları, çok değerlidir ve kentlerine hayatlarının en güzel eserlerini, sahip oldukları engin deneyim ve birikimle bundan sonra armağan edecekleri anlamına gelir!..

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Bir belediye başkanının geçmişte yaptıkları, gelecekte ne yapacağının işaretlerini verir. Yani yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır.

Fethi Yaşar'ın önümüzdeki dönem için de harika projeleri var. Burada yazsam sayfalar almaz.

Özel dostluğumun olmadığı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi dışında buluşup çayını bile içmediğim, sadece hizmetlerinden tanıyıp takdir ettiğim bu değerli başkanı, gerek Yenimahalle'ye, gerekse fahri hemşehrisi olmaktan gurur duyduğum Dumlupınar'a kazandırdığı eserler nedeniyle yürekten kutluyor ve alkışlıyorum.