Ey TRT!.. Sen bu durumlara düşecek kurum değildin!..

Genel Müdür: Adnan Öztrak

İç Haberler Merkezi Başkanı: Dr. Cemal Aygen



İç Haberler Müdürü: Doğan Kasaroğlu



Büro: Yılmaz Tağtekin, Leman Saraçoğlu, Güler Tarhan, Asım Keskin, Ümit Çabuker, Sevgi Araz, Müjde Dalaysel…



Merkez İstihbarat:

Muammer Yaşar Bostancı, Ali İhsan Yazgan, Hüsamettin Ünsal, Altan Aşar Tayyar Şafak, Aycan Giritlioğlu, Cafer Demiral, Doğan Koç, Faruk Kardeş, Hülya Özün, Mehmet Bican, Erdoğan Erentöz, Tevfik Fikret Dinçer, İnci Süer, Atilla Destecioğlu, Ayşenur Arslan, Günay Kılıç, Mustafa Tuncel, Nalan Seçkin, Necdet Onur, Necla Zarakol, Necmettin Ürkmen, Nejat Toprak, Sebahattin Alpdoğan, Seray Kırca, Nuran Milli…

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Parlamento:



Hüsamettin Çelebi, Ercan San, Erdinç Sağlam, Baki Şehirlioğlu, Ali Baransel, Okay Göçer, Kemal Güngördü, Güntaç Aktan, Ahmet Çetin Yeni, Ayhan Çetinkaya, Erdoğan Uğurlu, Halil Çaylak, Nuri Öztuğ, Öcal Önay, Recep Güvelioğlu…



Yurt Haberler:



Basri Balcı, Kemal Savcı, Fahrettin Gülseven, Yılmaz Uluğtürk, Ahmet Tümel Necati Yağcı, Fehamet Özmen, Yılmaz Çoğulu, Nadide Erciş…

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Yurt Dışı İstihbarat:



Nizam Payzın, Çavlan Süerdem, Taçlan Süerdem, Reha Atasagun, Andaç Develi (Atak), Cevat Taylan, Fatma İpek Erkeler (Çalışlar), Uygur Kocabaşoğlu, Mehmet Artun, Bahar Öcal, Yener Arıoğlu, Ayşe Berna Kulaç, Can Okanar, Fadıl Taylan, Füsun Yılmaz, Günay Soykut, Hale Ebiri, Mehmet Artun, Melih Aşık, Nilay Karaelmas, Özel Bulmuş, Selma Berksoy, Şebnem Kaptan, Lale Naziker..



Spor:



Kemal Deniz, Arman Talay, Güneş Tecelli, Halit Kıvanç, Hıncal Uluç, Güngör Sayarı, Mustafa Salihoğlu, Okan Uysaler, Abidin Aydoğdu, Aydın Köker, Doğan Yıldız, Ertan Yüce, İhsan Doğan, İlker Yasin, Kenan Onuk, M.İlhan Ömür, Metin Çakmak, Mustafa Genç, Mustafa Yener, Osman İdikut, Teoman Yalazan, Ümit Aktan, Ünal Uyguç…

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Televizyon Haberleri:



Zeki Sözer, Haluk Tuncalı, Özden Vardar, Ertan Karasu, Esen Ünür, Selim Esen, Erol Olgundemir, Nezih Danyal, Derya Saatçıoğlu, Ülkü Angılı, İsmail Ünaldı, Sezai Yayla, Ali Kırca, Ayşe Silivri, Barbaros Aykol, Faruk Kardeş, İ.Hakkı Külahlı, Nihal Gürsel, Örsan Öymen, Övül Tezişler, Selçuk Altan, İnci Süer, Ekmel Kabuloğlu, Tanju Bayramoğlu, Ziya Uçkan, Ertürk Yöndem, Erbil Tuşalp, Mehmet Deniz, Önder Berksan, Yücel Turan, Ziya Ergun, Ahmet Tansel, Halil Komanova, Hasan Özgen, Mustafa Şahin, Oğuz Tümbaş, Okan Pelit, Özdemir Kalabek, Sonat Konor, Vedat Güres, Talay Ulusu, Tamer Uyanık, Vargül Gürses, Yüksel Hançerli, Erdal Kabuloğlu, Alaettin Eyicil, Gürsan Elman, İsmail Ünaldı, Taner İmre, Tolgay Badakul, Yücel Turan, Koray Erdem, Kutlu Pekdemir…

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Redaksiyon-(Spikerler):



Ahmet Oktay Börtecene, Teoman Karahun, Jülide Gülizar, Aytaç Kardüz, Ülkü Kuranel, Sevinç Yemişçi, Çetin Çeki, Zafer Cilasun, Erkan Oyal, Altan Aşar, Aydın Soysal, Orhan Ertanhan, Sevim Canbaz, Şengül Kılıç, Mesut Mertcan, Tülin Karahun, Adnan Advan, Arif Koca, Can Akbel, Mehmet Alkaş, Nevzat Şenol, Tuna Huş, Savaş Süzal, Ülkü İmset…

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İstanbul Haber Bürosu:

Mete Buharalı, Turgay Olcayto, Oğuz Toktamış, Erol Kaner, Reyman Somer, İhsan Öztamer, Ayhan Dinç, Nizamettin Başdemir, Sanal Suten, Ender Asman, Fuat Tüzün, Ünal Uyguç, Ertan Kunter, Kenan Akıncı, Sadi Kurtuluş, Naci Yener, Kayhan Küremen (kaşeli), Aziz Şahin, Melek Dener, Başak Doğru, Nükhet Anadol, Lami Sezar, Akın Göksu, Sefer Bilirgen, Ali Kaptan, Alp Süğlün, Ataner Yüce, Aziz Şahin, Fahri Kaytaz, Feyzi Öktem, Kayhan Küremen, Naci Yener, Murat Öztürk, Orhan Ayhan, Refik Yoksulabakan, Sadi Kurtuluş, Savaş Güvezne, Tuncer Gürsel…

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İzmir Haber Bürosu:

Ayhan Bilgin, Fevzi Eroğlu, Günal Sayın, Hüsnü Kaftan, Esen Kaftan, Erol Akıncılar, Haluk Narbay, Fevzi Öktem, Ergüden Yılmaz, Muzaffer Pazarlı, Mustafa Gülmezoğlu, Ertuğrul Utlu, Mustafa Kaptanoğlu, Gürbüz Çorbacıoğlu, Ali Aykut, Orhan Baykal, Cengiz Güven, Ömer Pastırmacı, Sanal Süten, Kazım Atakan

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Okuduğunuz isimler, Türkiye'de tek kanaldan, siyah-beyaz televizyon yayıncılığının başladığı 1970 yılında TRT Haber Merkezi'ni oluşturuyorlardı. (Yer darlığı nedeniyle Erzurum, Diyarbakır, Çukurova, Gaziantep, Antalya, Kars, Van ve Trabzon bürolarında çalışanları yazamadım.)

Aradan yarım asır geçmiş olmasına karşın, bazılarının hala “efsane” olarak anıldığı bu isimlere bir bakın, bir de önceki gece TRT Haber'in zoraki biçimde konuk ettiği Ekrem İmamoğlu'na kurum adına soru soranlara!..

Binlerce çalışanı, çok sayıda televizyon kanalı, muazzam stüdyoları, eşi görülmeyen teknik imkanları ve göz kamaştıran harcamalarına karşın, milletin vergisiyle yayın yapan o koskoca kurum, kendi içinden İmamoğlu'na soru yöneltecek habercileri çıkaramıyor, daha ilk sorusunda kendi kalesine gol atan yandaş bir gazeteciye muhtaç kalıyor!..

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Öyle ki, o gazeteci, İmamoğlu ile terör bağlantısı kurmaya (!) çalışırken, sosyal medyanın bir anda kendisinin FETÖ başını Pensilvanya'da ziyaret ederken el pençe divan çekilmiş fotoğrafıyla dolacağını düşünemiyor!..

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Doğrusunu isterseniz, vicdanlara, akılcı düşünceye ve liyakata veda edilen güzel ülkemizde insan, bazı olaylar karşısında söyleyecek söz bulamıyor!..

(UĞUR DÜNDAR'IN NOTU: Yayınladığım listede hayatta olmayan değerli isimler var. Üzerimde emeği olan meslek büyüklerimi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.)