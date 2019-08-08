Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı…

1923'ten 2003 yılına kadar, yani, Cumhuriyet'in ilanından Akp'nin iktidara gelmesine kadar Türkiye'de kaç maden ruhsatı verilmişti?

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Bin 168.

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Peki 2003'le 2018 yılları arasında kaç maden ruhsatı verildi?

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149 bin 965!

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Yanlış okumadınız…

Kazdağları sadece biri.

149 bin 964 tane daha böyle var.

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(En az 149 bin 964… 2019'da kaç ruhsat daha verdiklerini bilmiyoruz.)

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Kimisi başladı, kimisi henüz arama yapıyor, kimisi de çantacı, kazma küreği bile yok, sayın hükümetimizden ruhsatı kapmış, avantasını alıp cillop gibi devretmek üzere yağlı müşteri arıyor.

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Çünkü…

2004 yılıydı.

Sayın hükümetimiz “maden yasası” çıkardı.

Yağma yasası denilseydi, daha doğru olurdu.

Çünkü bu yasayla “sömürge madenciliği”nin önü açıldı.

Doğa, insan, bilim gibi engeller (!) ortadan kaldırıldı.

Ormanlar, meralar, zeytinlikler, su havzaları, milli parklar, hatta SİT alanları maden şirketlerine sunuldu, inanmakta güçlük çekeceksiniz ama, Ayvalık'ta örneği var, plaja bile maden işletme izni verildi.

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Bu kanun 2004 yılında hangi gün yürürlüğe girdi biliyor musunuz?

5 Haziran'da.

Dünya Çevre Günü'nde!

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Memleketi sadece işgal etmediler, üstüne alay ettiler.

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Netice?

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Konya'yı kazan

Amerikalı var.

Balıkesir'i kazan

İngiliz var.

Erzincan'ı kazan

Avustralyalı var.

Cayman Adaları, teee Karayipler'de, kara paracıların vergi cenneti… İşte o Cayman adalarından gelip, Karadeniz'i kazan şirket var.

İzmir'i kazan

Kanadalı var.

Mardin'i kazan

İngiliz var.

Uşak'ı kazan

Amerikalı var.

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Altın, gümüş, bakır, krom, nikel, bor, ne bulurlarsa götürüyorlar.

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Hollandalı var, Alman var, İsviçreli, Belçikalı, Fransız, Rus, Çinli, İspanyol, Macar, Portekizli, Danimarkalı, İtalyan, Hintli, Sinpagurlu, Güney Koreli şirket var, Türkiye'yi kazmayan ülke yok.

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Yerli ve milli değil mi?

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Virgin adaları, teee Karayipler'de, antin kuntin şirketlerin vergi cenneti… İşte o Virgin adalarından gelip Türkiye'yi kazan şirket var.

Barbados'un haritadaki yerini Türkiye'de kaç kişi gösterebilir… Barbados'tan gelip Türkiye'yi kazan şirket var.

Suudi var.

İsrailli var.

Yunan var.

Türkiye'de maden ruhsatı alan Suriyeli şirket var birader!

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Yerlileri saymıyorum, sırf yabancı şirketlerin Türkiye'de sahip olduğu maden alanı 200 bin kilometrekareye ulaştı.

Türkiye topraklarının dörtte biri.

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İstiklal Marşımızı değiştirirlerse şaşma gari…

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı

düşün altında yatan tonlarca altını, doları!