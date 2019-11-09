Bu diyanet, Türk Milleti’nin diyaneti olamaz

1 numaralı fotoğraf, İstiklal Caddesi… İşgal kuvvetleri Beyoğlu'nda resmi geçit yapıyor.

2 numaralı fotoğraf, İstanbul Boğazı… Dolmabahçe Sarayı'nın Dolmabahçe Camisi'nin önünde işgal zırhlıları adeta şehir hatları vapurları gibi çalışıyor.

3 ve 4 numaralı fotoğraflar, Galata Kulesi'nin tepesinde İngiliz bayrağı dalgalanıyor, İngiliz askerleri Galata kulesinin tepesine kondurulan gözetleme kulübesinden dürbünle İstanbul'u seyrediyor.

5 numaralı fotoğraf, Haliç'te İngiliz denizaltısı.

6 numaralı fotoğraf, İngiliz zaptiyesi, bizim topraklarımızda bizim insanımıza kimlik kontrolü yapıyor.

7 numaralı fotoğraf, Kuvayi Milliyeci yurtsever, İstanbul'dan Anadolu'ya geçerken yakalanmış, Kocaeli tersane bahçesinde direğe bağlanmış, kendi vatanımızda, Yunan müfrezesi tarafından kurşuna diziliyor. Kafasında fes bulunan Osmanlı memuru şerefsiz de, işgalci İngiliz subayıyla birlikte infaza nezaret ediyor.

8 numaralı fotoğraf, işgalci Yunan tarafından tahrip edilen, kapağı kırılan, kirletilen, Ertuğrul Gazi Türbesi.

9 numaralı fotoğraf, Yunan subayı, Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde, Bursa hatırası çektiriyor.

10 numaralı fotoğraf, Yunan askerleri Osman Gazi'nin türbesinde poz veriyor.

11 numaralı fotoğraf, Yunan kralı Bandırma'da.

12 numaralı fotoğraf, Yunan kralı Eskişehir'de.

13 numaralı fotoğraf, işgal askerleri, donlarını fanilalarını zorla Türk kadınlarına yıkatıyor.

14 numaralı fotoğraf, işgal askerleri, köy meydanında Türk kadınını oynatıyor, göbek attırıyor, poz verirken sırıtıyor.

15 numaralı fotoğraf, İzmir'in işgali sırasında, hükümet binasına asılan Amerikan ve İngiliz bayrakları.

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19 Mayıs'ta 23 Nisan'da 30 Ağustos'ta 29 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayan, 10 Kasım için cuma hutbesinde bir fatiha bile okumayan diyanet… Türk Milleti'nin diyaneti olamaz.

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Yurtsever din adamlarımızı tenzih ediyorum…

Bu diyanetin arkasında namaza durulmaz.