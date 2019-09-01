Akp'nin ilk enerji bakanı Hilmi Güler açıkladı…

“Karadeniz'de doğalgaz bulduk, denizin ortasında doğalgaz aramak risklidir ama, biz bu riski göze aldık, bulduk, inşallah bu kış kendi gazımızı milletimizin hizmetine sunacağız, biz sonuçların adamıyız, çok şükür Allah da bizi mahcup etmiyor, açıkça söylüyorum, 2023 yılından itibaren doğalgaz ithal etmeyen ülke olacağız” dedi.

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Akp'nin ikinci enerji bakanı Taner Yıldız açıkladı…

“Karadeniz'de doğalgaz bulduk, doğalgazımızı denedik, yedi metre alev yükseldi, dünya devi firmalar burada beş kuyu açmıştı, bulamamışlardı, biz bulduk” dedi.

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Akp'nin üçüncü enerji bakanı Ali Rıza Alaboyun açıkladı…

“Tüm zamanların arama rekorunu kırdık, 3.7 milyar metreküp doğalgaz çıkardık, Niğde'de tuz ararken petrol bulduk mesela” dedi.

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Akp'nin dördüncü enerji bakanı Berak Albayrak açıkladı…

“Attığımız adımlarla doğalgaz daha da ucuzlayacak, gazlaştırmada dünya rekoru kırdık, sadece kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmayacağız, Türkiye'yi doğalgaz ihracatçısı yapacağız” dedi.

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Akp'nin beşinci enerji bakanı Fatih Dönmez açıkladı…

“Tekirdağ'da doğalgaz bulduk” dedi.

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17 senedir kesintisiz buluyoruz.

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Girin lütfen Google'a, okuyun… Adana'da tarla sürülürken doğalgaz bulundu, Muş'ta su sondajı yapılırken doğalgaz bulundu, Sakarya'da doğalgaz bulundu, Hatay'da doğalgaz bulundu, Konya'da doğalgaz bulundu, sondaja bile gerek yok, fışkırıyor mübarek, Edirne'de doğalgaz bulundu, Siirt'te doğalgaz bulundu, Silivri'de doğalgaz bulundu, Kandıra'da doğalgaz bulundu, Gökçeada açıklarında doğalgaz bulundu, bulunma müjdelerinin hepsini TPAO açıkladı, TPAO genel müdürümüz bizzat izah etti, “Türkiye 2023 yılında doğalgaz ihtiyacının tamamını kendi kendisine karşılayacak” dedi, Marmara denizinde fay hattı arıyorlardı, şırrak, doğalgaz bulundu.

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Gaz'tecilerimiz gaz'telerinde yazdılar… “Doğalgaz müjdesi, 20 trilyon metreküp doğalgaz bulduk, Türkiye'ye 20 sene yetecek kadar bulduk, Türkiye doğalgaz zengini oluyor” manşetleri attılar.

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Asrın liderimiz 31 Mart yerel seçimi öncesinde mitinglerinde açıkladı…

“Trakya'da doğalgaz keşfettik, üç milyar metreküp rezerve sahip, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak, biz çalışıyoruz, yatmıyoruz, cehape zihniyeti sadece yalan üretir” dedi.

“Doğu Akdeniz'de doğalgaz bulduğumuzda bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek” dedi.

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1 Ağustos'ta yüzde 15 zam yapıldı.

31 Ağustos'ta yüzde 15 zam daha yapıldı.

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Sıkın dişinizi azıcık…

2023'te bütün dünya kapımızda sıraya girecek.

Gerçi 2023'e kalmaz ama, en geç 2023 yani.