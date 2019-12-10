İyi ki Recep Tayyip Erdoğan var, yoksa Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi mahvedecekti

İl başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993 yılında “başkanlık sistemi özentinin sonucudur, Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir” derken… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında “başkanlık sistemi bizim için gelenekseldir, buna karşı çıkanların genlerinde başkanlık sistemi yok ama, bizim genlerimizde başkanlık sistemi var” dedi.

★

Belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1995 yılında “üçüncü köprü cinayettir, İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur, bölgede kalan akciğerlerimizin yok edilmesi demektir, yeni rant alanları sağlama olayıdır, inşallah bu cinayet işlenmeden bu hükümet değişir” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında “bunlar istemezük familyasından, hani o cumhuriyet mitinglerinde cumhuriyetçiyiz diye yürüyenler var ya, işte üçüncü köprüye hep onlar karşı çıktı, hem üçüncü köprüye karşı çıkıyor, hem utanmadan o köprüden geçiyor, niye geçiyorsun o köprüden, sandalla geçsene karşıya” dedi.

★

İl başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1991 yılında “Güneydoğu sorunu olarak adlandırılan sorun, aslında Kürt sorunudur” dedi.

Siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında “Kürt sorunu var dersen, sorun olur, yok dersen, sorun ortadan kalkar, biz böyle bir sorun yok diyoruz” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2005 yılında “Kürt sorunu vardır, benim de sorunumdur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılında “ne Kürt sorunu yavv, kimse bize yutturmaya kalkmasın, yok böyle bir şey” dedi.

★

İl başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1990 yılında “onlar bizi AB'ye almamayı düşünüyor, biz de girmemeyi düşünüyoruz, bunların asıl adı Katolik Hıristiyan Devletler Birliği'dir” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2004 yılında “hedefimiz AB'ye tam üyelikti, hamdolsun başardık, hamdolsun bizim hükümetimize nasip oldu, bayramımız kutlu olsun, inşallah bu başarılarımız ilerde romanlarda yazılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında “eyyy AB almayacaksanız söyleyin bilelim, hiç kusura bakmasınlar, biz AB'nin kapıkulu değiliz, sen yoluna, biz yolumuza” dedi.

★

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2007 yılında “Bahçeli'nin aktörlük yanı var, bana ip gönderiyor, al idam et diyor, şu anda bir hukuk devletinde yaşıyoruz, idamların müebbete dönüştüğü bir dönemde yaşıyoruz, böyle bir dönemde idamdan bahsetmek, kanunlara ne kadar uzak olduğunun göstergesidir, bunlardan haberi yok” derken… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “sayın Bahçeli'ye devlet adamlığı nedeniyle şahsım adına teşekkür ediyorum, idamı getirirlerse geri çevirmem, onaylarım” dedi.

★

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında kanun çıkardı, termik santrallara baca filtresi takılması için beş yıl süre tanıdı.

Akp genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında kanun çıkardı, termik santrallara baca filtresi takılması için üç yıl süre daha tanıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil, halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz” dedi, veto etti.

★

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i “kardeşim” diyerek, bakan yaptı, Ahmet Davutoğlu'nu “kardeşim” diyerek, hem bakan yaptı, hem de kendi yerine Akp genel başkanı ve başbakan yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyor, bunları niye anlatıyorum, kimin aslında ne olduğunu öğrenin diye anlatıyorum” dedi.

★

Özetlersek…

★

İl başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerikan emperyalizminin özentisi, belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, başbakan Recep Tayyip Erdoğan rant cinayeti işliyor, siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, milletvekili Recep Tayyip Erdoğan vatandaşı kandırıyor, il başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye girmesi mümkün değil, başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a göre AB'ye girdik, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi yok, başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a göre ise, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaten hukuktan haberi yok, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Akp genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan halkı zehirliyor, başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti dolandırıcılara teslim ettiğini, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik.

★

Yani nedir bu böyle Recep Tayyip Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'dan çektiği Allah aşkına…

Recep Tayyip Erdoğan'ın hatalarını düzeltmekten, memleketi yönetmeye vakit bulamıyor Recep Tayyip Erdoğan!

Meslekte 50'nci yılını dolduran, tüm zamanların en büyük televizyon habercisi, değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın hayatı, Gökmen Ulu tarafından “Olağanüstü Bir Hayat” adıyla kitap haline getirildi.

★

Binlerce saatlik görüntü kaydı izleyerek, binlerce haber kupürü ve binlerce fotoğrafı tarayarak, onlarca kişiyle yüzyüze görüşerek Uğur Dündar belgeselini hazırlayan Gökmen, “Olağanüstü Bir Hayat” kitabını, işte bu belgeseli genişleterek kaleme aldı.

★

1970'den 2020'ye, macera var, gerilim var, hüzün var, kahkaha var, bilek var, yürek var, umut var, ahlak var, ibret var, ilham var, Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın basın özgürlüğü mücadelesiyle, Türkiye'nin son 50 yılının aslında nasıl birebir örtüştüğü anlatılıyor.

Müjdat Gezen'den İlker Başbuğ'a, Halit Kıvanç'tan Tarık Akan'a, Aziz Yıldırım'dan Umur Bugay'a, Bekir Coşkun'dan Metin Akpınar'a, Burhan Felek'ten Uğur Mumcu'ya, Bülent Ecevit'ten Celal Şengör'e, Aydın Doğan'dan Ataol Behramoğlu'na, Güneş Tecelli'den Celal Ülgen'e, Halit Refiğ'den İlhan Selçuk'a, Levent Kırca'dan Vehbi Koç'a, Türkiye'ye damgasını vurmuş onlarca çok saygın kişinin Uğur Dündar'la ilgili anlattıkları, bu kitapta yeralıyor.

★

Değerli arkadaşım Salih Yavuz'un Sia Kitap'ı tarafından basıldı.

★

Bu kitap vesilesiyle “Ustaya Saygı” başlığıyla, İstanbul'da Cemal Reşit Rey konser salonunda olağanüstü imza günü düzenlendi.

Uğur ağabeyim 50 metre uzunluğundaki masanın başına oturdu…

Varlığıyla onur duyduğumuz Müjdat Gezen, İlker Başbuğ, Aziz Yıldırım, bilge diplomat Şükrü Elekdağ, daima örnek aldığım Kandemir Konduk, Merdan Yanardağ, Levent Üzümcü, Sanatçılar Girişimi sözcüsü duayen tiyatrocu Orhan Aydın, Kurtalan Ekspres'in kurucusu efsane müzik adamı Ahmet Güvenç, Atatürkçü Düşünce Derneği başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına yönetim kurulu üyesi Gülsen Akbulak, Cengiz Kuday, Profesör Haluk Şahin, Defne Samyeli, Mine Özbek, İstanbul barosu başkanı Mehmet Durakoğlu, halkın avukatı Murat Ergün, benim canım Korcanım, Korcan Karar, Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Tatar, çağımızın Çaka Bey'i koramiral Atilla Kezek, tümgeneral Ahmet Yavuz, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş, Nasuh Mahruki, Ümit Zileli, Murat Muratoğlu, Nedim Şener, Candaş Tolga Işık, Murat Ağırel, Tuba Emlek, Orhan Baykal, Sinan Meydan, Bilal Ak, Gökhan Yılmaz, Vefalılar Derneği başkanı Hakkı Baliç, Vefa Lisesi'nin unutulmaz müdürü Sakin Öner… Yan yana oturarak, Uğur Dündar'ın imzaladığı kitaplara tek tek imza attı.

Bedri Baykam, Los Angeles'taki sergisinden, Haluk Levent, Bakü'deki konserinden, Emre Kongar, ABD'den, Hüsnü Mahalli, Almanya'dan selamladı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bizzat salondaydı.

★

Olağanüstü Bir Hayat'ın olağanüstü imzasıydı.

★

E tabii olağan şekilde sansürlendi, haysiyetsiz medyamızda haber yapılmadı!

★

Olağanüstü Bir Hayat'ı, bu memlekette evlat yetiştiren herkesin okumasını ve okutmasını öneriyorum.

Taptaze umutlar beslediğimiz yılbaşı için, ailemize ve çevremize bu kitaptan daha güzel bir hediye düşünemiyorum.