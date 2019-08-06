Millet, vekili

Millet nohut oda bakla sofayı bile zor bulurken… “Cumhurbaşkanlığı sarayına bin odalı diyorlar, yanlış biliyorsunuz, bin 150 küsur odalı, itibardan tasarruf olmaz” diye izah eden kim? Akp'nin genel başkanı.

Millet fellik fellik iş ararken, Türkiye İş Kurumu'nun resmi verilerine göre, memlekette 4 milyon 417 bin kayıtlı işsiz varken… “Türkiye'de işsizlik olduğuna inanmıyorum” diyen kim? Akp sanayi bakanı.

Millet domates patlıcan bile alamaz hale gelmişken, üç kuruş ucuza alabilmek için saatlerce tanzim satış kuyruklarında beklerken… “Pirinç bulamıyorsanız, bulgur yiyin” diye akıl veren kim? Akp'nin tarım bakanı.

Milletin sigarasına rakısına zam üstüne zam yapılırken “bu zamlar hep halkın sağlığı için” diyerek, milletin bütçesiyle alay eden… Milletin doğalgazına elektriğine benzinine zam üstüne zam yapılırken “bunlar zam değil, güncelleme” diyerek, milletin aklıyla alay eden kim? Akp'nin maliye bakanı.

Memur maaşına alt tarafı yüzde iki oranında zam yapılsın mı yapılmasın mı diye Tbmm bütçe komisyonunda görüşülürken, “memur zeytini bir lokmada yemesin” diyen kim? Akp milletvekili.

Milletin en iyi üniversitelerden mezun olan çocukları asgari ücret bile bulamazken… Henüz 22 yaşındaki oğlu tiko para 445 bin euroya gemi alan… “Ne var bunda, 445 bin euro büyük para sayılmaz” diyen kim? Akp'nin bakanı, genel başkanı, başbakanı, Tbmm başkanı.

Hastanede çalışan görme engelli memur, asgari ücretin biraz arttırılmasını istediğinde… “Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz, daha ne yapalım” diyen… Nan'kör demeye getiren kim? Akp'nin sağlık bakanı.

Emekli vatandaşımız şeker hastası olduğunu belirtip, doktorun verdiği sağlıklı beslenme listesini satın almaya emekli maaşının yetmediğini söylediğinde… “Az ye” diyen kim? Akp'nin sağlık bakanı.

İşten atıldığını, aylardır iş bulamadığını, çoluk çocuk perişan olduklarını söyleyen vatandaşa… “İşten çıkarılan işçilerimizin ‘ben şu kadar ay çalıştım, emeğimin karşılığını aldım, teşekkür ederim' demelerini beklerdim” diye sitem eden kim? Akp'nin ticaret bakanı.

Milletin kıçında don bile yokken, yat sahiplerine vergi indirimi sağlanması için teklifte bulunan… “Yat sahibi olmak lüks değildir, ihtiyaçtır, yatı olanlar zengin sanılıyor, halbuki yatların içinde bizim gibi insanlar var” diyen kim? Akp'nin ulaştırma bakanı.

İnsanın asgari ücretle evini geçindirebilmesi mümkün mü diye sorulduğunda… “Asgari ücretle geçinilmez diye bir şey yok, gayet güzel geçinilir, ekmeğin fiyatı belli, zeytinin fiyatı belli, asgari ücret büyük paradır” diyen kim? Akp'nin çalışma bakanı.

Asgari ücretin ne kadar büyük para olduğunu kanıtlamak için çay-simit hesabı yapan… “Bir çay bir simit, iki lira, beş kişilik aile bir öğünde 10 liralık çay simit yiyebilir, günde 30 lira eder, ayda 900 lira eder, asgari ücret 2020 lira olduğuna göre, demek ki bir aile bir ay boyunca çay simit yediğinde 1.120 lirası cebine kalıyor, kötü mü yani” diyen kim? Akp'nin meclis grup başkanvekili.

Millet evine 250 gram kıyma bile alamıyorken… “Vatandaşın refahı arttı, refahı artan vatandaş bol bol koyun eti, inek eti yiyor, bol bol kırmızı et yenince ne oluyor, kırmızı etin fiyatı yükseliyor” diyen kim? Akp'nin tarım bakanı.

Millet adeta kasabın yolunu bile unutmuşken… “Ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin sebebi, refah seviyemizin artması ve talepte yaşanan yükselişle ilgili” diyen kim? Akp'nin genel başkanı.

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Millet bu haldeyken… Her ay 22 bin 200 lira maaş almalarına rağmen “milletvekilleri geçinemiyor” diyen kim? Akp'nin Tbmm başkanı.

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E yazık bu milletvekillerine…

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Bana sorarsanız, refah içinde yüzen, kulaklarından para fışkıran, maaşlarıyla dünya turuna çıkan şımarık emeklilerimiz, fedakarlıkta bulunsun, bin liralık bayram ikramiyeleri milletvekillerimize verilsin.

Kurban derilerini de Tbmm'ye bağışlarsak, iki yakaları biraraya gelmeyen vekillerimiz hiç olmazsa bu ay sonunu getirebilirler belki.