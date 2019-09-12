Özlenen tablo!

Asrın liderimiz, Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu…

“Veri kopyalama işine girdi, bu Fetö sanatıdır.

Bu milletin, bu devletin valisine it diyor.

Valiye küfür etmenin karşılığı belli, kaç yıldan kaç yıla.

Benim milletimden özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez.

Seçimden sonra bunun hesabını vereceksin.

Programın moderatörüyle otel odasında gizli gizli görüşüyor, sorulacak soruları alıyor, bu ahlaksızlıktır.

Yalan söylüyor.

Seçimde darbeci Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?

Çok ciddi yolsuzluk yaptılar.

Oyları çaldılar, kamera görüntüleri var.

Kazandığımız halde, oyları çaldılar.”

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“Pontuslu” dediler, “Yunanistan'ın adayı” dediler, “vatandaşa tokat attı” dediler, “Fetö bağlantısı var” dediler, “Pkk'ya gelin Türkiye'yi beraber yönetelim çağrısı yaptı” dediler, “Kazdağları'nda ağaç katliamı yaptı” dediler, “pejmürde ederiz” dediler, sahte belgeyle “işte mason olduğunun kanıtı” dediler.

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Asrın liderimiz, Mansur Yavaş hakkında konuştu…

“Benim milletim bunun sahte senet cambazı olduğunu öğrendi mi?

Vergi kaçakçısı bu.

Kirli işbirliklerini saklayamaz.

Böyle birinin Ankara'nın başkan adayı olması hazmedilemez.

Bu zatın seçim sonrasında ne olacağı belli değil.

Adamda her türlü yolsuzluk var.

Çık hesabını ver, veremiyor.

Seçime girse bile seçimden sonra bunun bedelini öder.

Benim milletim terör örgütü destekçilerine oy vermez.”

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Sanki suçmuş gibi “Makedonyalı” dediler, “Amerikan menşeli” dediler, “Kandil'in gönderdiği teröristleri belediyede işe alacak” dediler, “müstehcen görüntü bulundurmak”tan soruşturma açtılar.

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Asrın liderimiz, Tunç Soyer hakkında konuştu…

“Bu aday Chp'nin adayı değildir, adaylık icazetini Kandil'den aldı.

Bunun amacı belediye yönetimini bölücü örgüte teslim etmek.

Terör örgütü kontenjanından.

Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de ağır işkencelere maruz bırakarak, idamla yargılayanın mirasçısı.

Darbeci zihniyet.

Terör örgütünün desteğiyle İzmir'de kendisine yol açmaya çalışıyor.”

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“Fetö ve Pkk'nın desteğiyle başkan oldu” dediler, “ilk icraatı teröristlere borcunu ödemek oldu” dediler, “darbeci babanın Pkk sevicisi oğlu” dediler, “Pkk'lı belediyelere sahip çıkıyor” dediler.

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Ve dün…

Asrın liderimiz, büyükşehir belediye başkanlarını sarayına çağırdı.

“Terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum, her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

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En başta Chp yönetimi, herkes çok mutlu oldu.

Bizim Sözcü gazetesi mesela “özlenen tablo” manşetini attı.

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Kendi payıma, asrın liderimizin en takdir ettiğim tarafı bu.

İsterse seviyor.

İsterse sövüyor.

İsterse dövüyor.

Herkes memnun.

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Bana da miting kürsüsünden hakaret etmişti.

Sanırım o nedenle kendisine hayranlık duyuyorum.