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ABD Senatosu’ndan Türkiye’yle ilgili F-35 adımı!

F-35'lerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu, 95 adet F-35 savaş uçağı üretimi için 9,1 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı. Komisyon, Türkiye’ye satılan ancak S-400 anlaşmazlığı sebebiyle teslim edilmeyen 6 adet F-35 uçağında gerekli değişikliklerin yapılmasına da onay verdi.

21:48 -
Haberler Dünya
ABD Senatosu’ndan Türkiye’yle ilgili F-35 adımı!

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu üyeleri, Perşembe günü Savunma Bakanlığı'nın politika önceliklerini belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında bir dizi değişiklik önergesi sunmuştu.

Bu kapsamda Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu, 2021 yılında 95 adet F-35 savaş uçağı üretiminde kullanılmak üzere 9,1 milyar dolarlık bütçeyi onayladı.

DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASINA ONAY

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; Komisyon, Türkiye'ye teslim edilmeyen 6 adet F-35 uçağında ABD Hava Kuvvetleri'nin gerekli değişiklikleri yapmasına da onay verdi.

S-400 ENDİŞESİ

Türkiye'nin Amerikan savunma sanayi şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçakları projesindeki katılımı, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından askıya alınmıştı. Amerika, S-400 sisteminin F-35 ve NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı yönündeki endişeleri dile getirmişti.

Pentagon'un bütçesini hangi savunma kalemlerine harcayacağını belirleyen ve bu yıl için 740 milyar dolarlık bütçe öngören Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, her yıl Kongre tarafından kabul edilen yasa tasarılarından biri.

Yasa tasarısı, ABD askerlerine verilecek maaş zammından, hangi savaş uçaklarının alınacağına kadar savunma alanına ilişkin çok sayıda konu başlığını kapsıyor.

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