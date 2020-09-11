ABD’de 100’den fazla yangın durdurulamıyor! Yüz binlerce insan tahliye edildi

Corona virüsü salgınında merkez üssü haline gelen ve adeta bir felaketle boğuşan ABD’de bir yandan da yangın dehşeti yaşanıyor. Ülkenin özellikle batı kesiminde etkili olan 100’den fazla yangın günlerdir söndürülemiyor. 17 binden fazla itfaiyeci gece gündüz demeden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangınla mücadele eden itfaiye ekipleri, son olarak California’nın kuzeyinde 7 kişinin daha cesedine ulaştı. Eyalet genelindeki ölü sayısı 10’a yükseldi. Oregon ve Washington eyaletindeki yangınlarda da 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi’nin verilerine göre California'daki yangınlar 2020’de rekor seviyede alanı yok etti. Eyalet tarihinin en büyük birinci, üçüncü, dokuzuncu, 10. ve 18. yangınları bu yıl meydana gelirken, toplamda 1 milyon 250 bin hektardan fazla alan yandı.

California genelinde 64 binden fazla kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği açıklandı. 29 büyük yangının aktif şekilde devam ettiği eyalette en çok tahliye başkent Sacramento'nun kuzeyinde yer alan Butte’de yaşandı. 20 binden fazla kişi evlerini terk ederken, 99 bin hektar alan yandı.

Yangının en çok etkisini gösterdiği eyaletlerden Oregon’da 500 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u anlamına gelirken, yetkililer sayının giderek artabileceğini ifade ediyor. Yangında şu ana dek 1.7 milyon hektar, yani yaklaşık New Jersey büyüklüğünde bir alan küle döndü.

ABD Başkanı Donald Trump, Oregon’da eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini duyurdu. Eyalet Valisi Kate Brown, “Daha önce hiç böyle bir yangın görmemiştik. Kuru ve rüzgarlı hava devam ediyor. Bu da alevleri daha da tehlikeli hale getiriyor” dedi.