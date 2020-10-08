ABD’de bu kez de Pence ve Harris kozlarını paylaştı: En büyük başarısızlık

ABD’de 3 Kasım’daki Başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken, Donald Trump ve Joe Biden’ın karşı karşıya geldiği programın ardından bu kez Başkan yardımcısı adayları kozlarını paylaştı.

Demokrat Parti'nin adayı California Senatörü Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut Başkan Yardımcısı Mike Pence, Salt Lake City’de karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1.5 saat süren tartışmayı USA Today'in Washington Büro Şefi Susan Page yönetti.

Trump’ın tartışmadan sonra corona virüsüne yakalanması nedeniyle bu kez önlemler artırıldı. İki adayın arasında yaklaşık 4 metrelik mesafe bırakılırken, şeffaf bariyerler de yerleştirildi.

Gecede öne çıkan konu başlıkları ise corona virüsü salgını, ırkçılık ve vergi tartışmaları, adayların sağlık durumu, ABD’nin uluslararası politikadaki tutumu ve Pence’in başına konan sinek oldu.

TARİHİN EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞI



Seçilirse ilk siyahi kadın Başkan yardımcısı olacak olan Harris, Trump’ın corona virüsüyle mücadelesine ağır eleştirilerde bulundu. Harris, “Amerikan halkı, ülke tarihinin en büyük yönetim başarısızlığına şahit oldu” dedi.

Hastalıkla mücadelede Çin’i suçlayan ve Trump’ı Ocak ayında bu ülkeye getirdiği seyahat yasağını örnek göstererek savunan Pence, “Amerikan halkının şunu bilmesini istiyorum. İlk günden itibaren Başkan Donald Trump, Amerika’nın sağlığını birinci sıraya koydu. Corona virüsünün suçlusu Çin’dir ve Başkan Trump da bundan mutlu değil” karşılık verdi.

Harris ise buna yanıt olarak, “Belli ki işe yaramadı. 210 binden fazla ölü sayısına baktığınızda bu görülüyor” dedi.

TRUMP BORÇ İÇİNDE

Moderatör Page, Trump’ın sağlık durumu ve şeffaflığa ilişkin bir soru yöneltirken, Pence, “Başkan'a gönderilen destek mesajları ve dualardan çok etkilendik. Doktorlarının uyguladığı şeffaflık sürecek. Amerikan halkı bunu bilmeyi hak ediyor” şeklinde konuştu.

Harris ise bu soruya New York Times’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016-2017 yıllarında 750 dolar vergi ödediği iddiasıyla yanıt verdi.

Biden’ın sadece 2019’da 300 bin dolar vergi ödediğini söyleyen Harris, “Biden vergi konusunda da şeffaf oldu. Trump’ın 750 dolar vergi ödediğini gördük. Bunu ilk duyduğumda 750 bin dolardır diye düşünmüştüm. Başkan Trump borç içinde. Amerikan halkı Başkan'ın kime borcu olduğunu bilme hakkına sahip. Biden her şeyi açıkça söylüyor, Trump ise saklıyor” ifadelerini kullandı.

FAUCİ DEMEDEN AŞI OLMAM

Adaylar corona virüsü aşısı çalışmalarıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Burada da Trump’a çatan Harris, “Dr. Fauci gibi sağlık uzmanları aşıyla ilgili güven verir ve yaptırmamızı söylerse, ilk sırada ben olurum. Ancak bunu yalnızca Trump söylerse aşı olmam” diye konuştu.

Harris’i kamuoyu güvenini zedelemekle suçlayan Pence ise, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ve yıl sonuna dek aşının hazır olacağına inandıklarını söyledi.

YAĞMALAMA KABUL EDİLEMEZ



Tartışmadaki önemli konulardan biri de ırkçılıkla mücadeleydi. Ülkeyi kasıp kavuran George Floyd ve Breonna Taylor’ın öldürülmelerine değinen Moderatör Page, adaylara bu konudaki görüşlerini sordu. Harris, gösterilen tepkilerin doğal olduğunu söylerken, “Her ırktan ve yaştan birbirlerine tamamen yabancı insanlar bir arada yürüdü. Ben de bu barışçıl gösterilerin bir parçasıydım. Şiddete göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.

Pence ise hayatını kaybedenler için büyük üzüntü duyduklarını söylese de yargı sistemine güven duyduklarını belirtti. Pence, Floyd'un başına gelenlerin savunulacak bir tarafının olmadığını vurgularken, gösterilerin devamında yaşanan yağmalamalar ve şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu savundu.

DİKTATÖRLERİ KUCAKLADI



Harris dış politika konusunda Trump yönetimine sert ifadeler kullandı. Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le sıcak ilişkileri olduğuna gönderme yapan Harris, “Gördüğümüz şey şu. Donald Trump’ın dostlarımıza ihanet ederek dünya genelindeki diktatörleri kucakladığı” dedi.

Harris’in suçlamalarını reddeden Pence, Başkan Trump’ın teröristlere karşı yabancı hükümetlerle ABD’nin çıkarlarına göre hareket ettiğini söylerken, “Bize zarar vermek isteyenlere karşı güçlü durduk” diye konuştu.

SİNEK FENOMEN OLDU



Öte yandan tartışma sırasında sosyal medyada fenomen olan biri vardı. O da Pence’in başına konan bir sinek.

Konuşmalar devam ederken dakikalarca Pence’in başından gitmeyen sinek pek çok fotoğraf ve sosyal medya paylaşımına konu oldu. Sinek adına bir Twitter hesabı da açılırken, kısa sürede binlerce kişi hesabı takip etmeye başladı.