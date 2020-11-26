ABD’de köpek boyunda kertenkele ve dev solucan istilası

İlk olarak Arjantin’den getirilen ve ABD’nin Florida eyaletinde evcil hayvan olarak beslenen tegus cinsi kertenkele, son dönemde başıboş bir şekilde ülkenin birçok eyaletinde tespit edildi. South Carolina, Alabama, Louisiana, Georgia ve Texas’ta onlarca kertenkele görüldüğü belirtildi.

Boyu 1.2 metreye kadar ulaşabilen siyah ve beyaz tegus cinsi kertenkeleler türünün en büyük örneklerinden biri. İnsanlara bir tehdit oluşturmadığı ifade edilirken, tarladaki mahsullere ve türü tehlike altındaki su kaplumbağalarının yumurtalarına zarar verdikleri vurgulandı.

Yılda 35 yumurta yapabilen tegus cinsi kertenkelenin 2000 ve 2010 yıllar arasında Güney Amerika’dan 79 bin adet getirildiği öğrenildi. Sayıları hızla artan kertenkelelerin doğal dengeyi bozmasından endişe ediliyor.

‘UZAYLIYA BENZİYORDU’

Kertenkele istilasından nasibini alan Georgia eyaletinde diğer yandan da ‘canavar solucan’ paniği yaşanıyor. Geniş ve yelpaze şeklinde bir başı olan solucanın boyu 30 santimetreye kadar çıkabiliyor.

Yer solucanlarının sayılarını tehdit ettiği düşünülen solucanlar ‘çekiç başlı solucan’ olarak biliniyor. Atlanta’da yerel bir televizyon kanalına konuşan çiftçi, “Uzaylıya benziyordu. Daha önce görmediğim bir şeydi” dedi.

1870’LERE KADAR DAYANIYOR



Georgia Üniversitesi’nde ‘Tarım ve Doğal Kaynaklar’ üzerinde çalışan James Murphy, kendilerine gelen solucan haberlerini başta ciddiye almadığını ancak sayının giderek artmasıyla ilgisinin zirve yaptığını söyledi.

Başka eyaletlerde de solucanın görülmeye başladığını belirten Murphy, “Bu solucanın geçmişi 1870’li yıllara kadar dayanıyor. Kew Gardens’ta ilk bilimsel tanımı yapılan solucanın, bir bitki saksısıyla birlikte ABD’ye geldiği düşünülüyor” dedi.

KENDİ TÜRLERİNİ YİYORLAR



Kopan vücut parçalarının yeniden büyüdüğünü ifade eden Murphy, “Eğer yer solucanı yetiştirme işindeyseniz bu durum sizin için endişe verici olabilir. Ancak kendi türlerini yedikleri daha yaygın görülen bir olay. Bazı vakalarda artan popülasyon kendilerinin en büyük düşmanı” diye konuştu.