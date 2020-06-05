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ABD’de polis şiddeti bitmiyor: Kameralar önünde yaşlı adamın kafasını yardılar

ABD'de geçen hafta George Floyd isimli Afro-Amerikalının gözaltına alınırken öldürülmesi sonrasında gösteriler devam ederken Buffalo'da çekilen korkunç bir görüntü ortaya çıktı. Polis 75 yaşında olduğu öğrenilen bir adamı kameraların önünde ittirdi. Yere düşen adamın kafası kanarken yerden kalkmaması korkuttu.

Sozcu.com.tr
09:02 -
Haberler Dünya
ABD’de polis şiddeti bitmiyor: Kameralar önünde yaşlı adamın kafasını yardılar

ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından ırkçılık ve sistematik şiddete karşı protestolar devam ederken New York eyaletine bağlı Buffalo’da çekilen bir görüntü büyük tepki çekti.

Buffalo’nun merkezindeki belediye binası önünde çekilen görüntülerde 75 yaşındaki bir adam bir anda polisin arasında kalıyor. Bu sırada bir polis yaşlı adamı çok sert bir biçimde yere ittiriyor.

Yerde bayılan ve ayağa kalkamayan adamın kafasının arkasından ve kulaklarından kan akmaya başlayınca bazı polis memurları ilk yardım ekiplerini arıyor. Görüntülerde adamı ayağa kaldırmak isteyne bir polis memurunu mesai arkadaşının engellediği  görülüyor.

Adamın kulaklarından kan gelmesi üzerine ambulans çağrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu sırada bir başkası ise “Kulaklarından kan akıyor” diye bağırarak, ambulans çağrılmasını istiyor.

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, “Saldırıya uğrayan adam hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik ama stabil. Olaya karışan iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Buffalo Polis Komiseri Byron Lockwood gibi ben de bu videodan çok rahatsız oldum” açıklamasını yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken New York Valisi Andrew Cuomo, “Bu yaşanan olay tamamen kabul edilemez ve utanç kaynağı. Bu polisler görevden tamamen uzaklaştırılmalı” dedi.

Son güncelleme: 09:05 05.06.2020
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