ABD’de polis şiddeti çığrından çıktı! Her gün yeni bir dehşet görüntüsü

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ve salgının yıkıcı etkileriyle mücadele eden ABD’de, bir yandan da polis şiddetinin yankıları sürüyor. Minneapolis’te öldürülen George Floyd’un ardından başlayan ülke çapındaki gösteriler, benzer pek çok olayın da gündeme gelmesini sağladı.

Floyd’dan sonra polis şiddeti mağduru olanların yanı sıra, öncesinde de çok sayıda kişinin aynı kaderi yaşadığı bir bir ortaya çıkıyor. Rochester’da 23 Mart'ta Daniel Prude’un başına poşet geçilerek öldürülmesinin ardından şimdi de New Jersey’den kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

3 Nisan’da 29 yaşındaki Stephen A. Dolceamore, trafikteki tuhaf davranışları gerekçesiyle gözaltına alınmak istendi. Dört polis memuru Dolceamore’u yere yatırırken, Floyd olayındaki gibi dizleriyle genç adama baskı uyguladı.

GÖRÜNTÜLERİ AİLESİ PAYLAŞTI



Nefes almakta zorlandığını defalarca belirten Dolceamore, polislerin elinden kurtulamayınca bilincini kaybetti. Paniğe kapılan polisler Dolceamore’a müdahale etse de, talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam etse de herhangi bir sonuca ulaşılmadı. Polis kamerası görüntüleri ailenin eline ulaşması sonrası sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüleri izleyen pek çok kişi, Dolceamore için de adalet çağrısında bulundu.

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