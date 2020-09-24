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ABD’de polisin öldürdüğü Breonna Taylor davasında karar!

ABD'nin Kentucky eyaletinde Breonna Taylor adlı sağlık çalışanının evinde ateş açılarak öldürülmesi olayıyla ilgili karar açıklandı. Olaya karışan 3 polisten 1'i suçlu bulunarak ceza aldı.

00:39 -
Haberler Dünya
ABD’de polisin öldürdüğü Breonna Taylor davasında karar!

ABD’de 26 yaşındaki sağlık çalışanı Taylor, 13 Mart’ta bir baskın sırasında birkaç el ateşli silahla vurulmuştu.

Brett Hankison adlı polis memuruna, Taylor’ın ölümüyle ilgili değil, komşu dairelere ateş açılmasından kaynaklı üç kez “sebepsiz yere tehlikeye atma” suçlaması yöneltildi

POLİS MEMURLARINDAN AİLEYE TAZMİNAT

Polis memurları daha önce Taylor’ın ailesine 12 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Polis memuru Hankinson, olayın ardından Haziran ayında Lousville Metro Polis Departmanı’ndan atılmıştı. Soruşturmada, Hankinson’ın baskında “sebepsiz yere ve rastgele 10 el ateş ettiği” ortaya çıktı.

Brett Hankison jüri tarafından 1’inci dereceden 3 kez suçlu bulunurken, diğer 2 polis memurunun ise ceza almadığı belirtildi. Olay gecesi silah çeken  diğer 2 polisin, önce kendilerine ateş açıldığı ve suçlama yöneltilmediği için ceza almadıkları ifade edildi.

TAYLOR AİLESİ AVUKATINDAN TEPKİ

Taylor’ın ailesinin avukatı Benjamin Crump, sadece bir polis memurunun suçlanmasına tepki göstererek, “3 polisten sadece 1’i ceza aldı ve verilen cezanın nedeni Breonna Taylor’un ölümü için değil, Hankison’un ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi…” ifadesini kullandı.

TAYLOR’UN ÖLÜMÜ SONRASI PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Karar sonrası yeni protestolara karşı bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. Ancak kararın açıklanmasının ardından protestocuların tepki göstermek için sokağa çıktığı belirtildi. (BBC Türkçe)

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