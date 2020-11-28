ABD’de tablo ağırlaşıyor: Noel ve yeni yıl arifesinde patlama yapacak

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre toplam vaka sayısı 61.6 milyon, ölü sayısı ise 1 milyon 442 bin olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayılarında ABD, Hindistan ve Brezilya ilk üç sıradaki yerini korurken, salgının merkez üssü olarak gösterilen ABD’de kritik bir eşik daha aşıldı.

17 GÜNDÜR REKOR SEVİYEDE



ABD’de Şükran Günü’nün ardından vaka sayısı son açıklanan verilerle 13 milyonu geçerek 13 milyon 88 bin 823 olarak açıklandı. ABD’de 24 gündür 100 bin ve üzerinde yeni vaka açıklanırken, 17 gündür hastaneye kaldırılan hasta sayısı rekor kırıyor. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 264 bin 850 olarak duyuruldu.

ÖLÜ SAYISI 321 BİNİ GEÇEBİLİR



Yalnızca 26 Kasım’daki Şükran Günü’nde 90 binden fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, uzmanlar gelecek haftalarda durumun daha da kötüleşebileceğini söyledi. Herkese tatil döneminde evlerinde kalmaları çağrısı yapan ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), önümüzdeki dört hafta içinde ölü sayısının 321 bine yükselebileceğini öne sürdü.

Brown Üniversitesi’nden Dr. Megan Ranney, “Şükran Günü dönemindeki mevcut rakamlar önümüzdeki üç hafta içinde Noel ve yeni yıl arifesinde de devam ederse, ölü sayısındaki artış tüm eyaletlere yayılacak” dedi.