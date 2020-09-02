ABD’den ambargo kaldırma kararı sonrası açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Doğu Akdeniz açıklaması geldi. Pompeo tüm taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlik gündeme geldi. Pompeo, tüm taraflara gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Mike Pompeo Salı günü Rum lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin 33 yıldır Güney Kıbrıs'a uyguladığı öldürücü olmayan silah ambargosunu 2021 mali yılında geçici olarak kaldırma kararı aldıkları konusundan bilgilendirmişti. Türkiye'den ise karar sert tepki gelmişti.

KIBRIS MESAJI

VOA Türkçe’nin haberine göre Mike Pompeo Salı günü Twitter'dan paylaştığı mesajda, “Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de önemli bir ortaktır. Güvenlik işbirliğimizi derinleştirdiğimizi açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki mali yılda Kıbrıs Cumhuriyeti'ne öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına ilişkin kısıtlamaları kaldırıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.