ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı!

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Yaptırım uygulanacağı belirtilen 8 kişinin 7´sinin Rus vatandaşı olduğu, birinin ise Finlandiya vatandaşı olduğu aktarıldı.

Öte yandan 7 şirketin 5´inin Finlandiya, 2’sinin ise Rusya merkezli oldukları aktarıldı.

Yaptırım listesinde Putin’e yakınlığıyla bilinen Yevgeniy Prigozhin’e bağlı bazı isimlerin de yer aldığı ifade edildi.

Yaptırım kararının nedeninin ise “seçimlere müdahale girişimi” ile ilişkili olduğu bildirildi. (DHA)

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