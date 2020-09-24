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ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı!

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım kararının "seçimlere müdahale girişimi" ile ilgili olduğu belirtildi. Yaptırım uygulanan şirketler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Yevgeniy Prigozhin'in de şirketlerinin bulunduğu ifade edildi.

Sozcu.com.tr
00:47 -
Haberler Dünya
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı!

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Yaptırım uygulanacağı belirtilen 8 kişinin 7´sinin Rus vatandaşı olduğu, birinin ise Finlandiya vatandaşı olduğu aktarıldı.

Öte yandan 7 şirketin 5´inin Finlandiya, 2’sinin ise Rusya merkezli oldukları aktarıldı.

Yaptırım listesinde Putin’e yakınlığıyla bilinen Yevgeniy Prigozhin’e bağlı bazı isimlerin de yer aldığı ifade edildi.

Yaptırım kararının nedeninin ise “seçimlere müdahale girişimi” ile ilişkili olduğu bildirildi. (DHA)

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