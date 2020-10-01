AB’den İngiltere’ye Brexit hamlesi: Yasal süreç başladı

Avrupa Birliği, İngiltere’nin Brexit anlaşması kapsamındaki yasal taahhütlerini zayıflatan yeni İç Piyasalar Yasası nedeniyle Londra aleyhine yasal işlem başlattığını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Brüksel’in İngiltere’den söz konusu tasarının sorunlu kısımlarını eylül ayı sonuna kadar kaldırmasını talep ettiğini söyledi.

Von der Leyen, “Tasarı, doğası gereği ayrılık anlaşmasını ihlal ediyor. Tasarının bu haliyle kabul edilmesi İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolüne aykırı bir durum ortaya koyuyor” dedi.

Londra, Avrupa Komisyonu’ndan gelen resmi tebligat mektubunu bir ay içinde yanıtlamak zorunda. Komisyon bu cevabın yeterli olup olmadığını değerlendirecek. Eğer İngiltere’nin cevabı uygun bulunmazsa AB’nin Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı’na dava açması bekleniyor.

AB'nin en yüksek mahkemesi bu tür ihlallere karşı ağır para cezaları verebiliyor. Ancak bu sürecinde uzun yıllar alabileceği biliniyor.

4 VE 5 NUMARALI MADDELERLE İLGİLİ

RTE Avrupa Editörü Tony Connelly Twitter’dan yaptığı açıklamada “RTE İngiltere’ye karşı yasal işlemin başlatılmak üzere olduğu ve yasal işlemi başlatacak ‘resmi tebligat mektubunun’ hazır olduğunu anladık” dedi.

Connelly “Resmi tebligat mektubu anlaşmanın 4 ve 5 numaralı ‘iyi niyet’ maddeleri üzerinden hazırlanmış ve İç Pazar Yasası’nın yasalaşması durumunda bu durumun AB ve uluslararası hukuk kurallarının ihlali olacağını ifade edecek” dedi.