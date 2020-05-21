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AB’den kritik corona virüsü açıklaması: İkinci dalga çok uzak değil

Avrupa Birliği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Avrupa Salgın Hastalık ve Kontrol Merkezi, corona virüsünün ikinci dalgasının artık bir teori olmaktan çıktığını ve çok yakında gerçekleşeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
08:57 -
Haberler Dünya
AB’den kritik corona virüsü açıklaması: İkinci dalga çok uzak değil

Avrupa Salgın Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Dr. Adrea Ammon açıklamalarda bulundu. Alman hükümetinin eski danışmanlarından olan Ammon, yaptığı açıklamada corona virüsünün ikinci dalgasının artık uzak bir teori olmadığını söyledi.

Dr. Andrea Ammon, “Bence burada sorulması gereken ikinci dalga ne zaman gelecek ne kadar büyük bir etkisi olacak. Virüsün karakteristiğine baktığımızda diğer ülkelerde nasıl yayıldığını incelediğimizde corona virüsünün Ocak ve Şubat ayından çok daha fazla dolaşımda olduğunu görüyoruz. Ben bir felaket senaryosu yazmak istemiyorum fakat hepimiz gerçekçi olmalıyız” ifadesini kullandı.

“SALGIN BİTTİ GİBİ BİR ALGI VAR AMA…”
Dr. Ammon, “Şu an tamamen rahatlamanın zamanı değil. İnsanlarda endişe verici bir zayıflık tespit ettik. İnsanlar sokağa çıkmaya başladı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler açıldı fakat aynı zamanda insanlar istedikleri gibi hareket edemiyor, istedikleri insanla istedikleri yerlere gidemiyor mesela. Günlük hayattaki alışkanlıklar değişti ve enfeksiyon seviyesi de düşük gözükünce insanlar salgının bittiğini düşünüyor. Fakat bitmedi, kesinlikle bitmedi” dedi.

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Son güncelleme: 08:59 21.05.2020
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