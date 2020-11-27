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ABD’li yöneticilere Venezuela’da yolsuzluktan hapis cezası

Venezuela'nın devlet petrol firmasına çalışan ABD rafineri şirketi Citgo'nun 6 üst düzey yöneticisi, başkent Caracas'ta yolsuzluk suçlamasıyla yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırıldı. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:13, 27/11/2020
Haberler Dünya
ABD’li yöneticilere Venezuela’da yolsuzluktan hapis cezası

ABD merkezli petrol şirketi Citgo’nun eski başkanı Jose Pereira ve 3 yıl önce başkan yardımcılığı görevini yürüten Jose Luis Zambrano, Alirio Jose Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell ve Gustavo Cardenas, 2017’de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Caracasta yapılan yargılama sonunda 6 yönetici suçlu bulunarak cezaevine kondu. Citgo’nun eski başkanı Pereira, 13 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı ve 2 milyon dolar (15 milyon TL) para cezası aldı.

DHA’nın aktardığına göre yargılanan diğer başkan yardımcıları ise 8 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yolsuzluk suçundan hüküm giyen 6 ABD’li yönetici, bir toplantı için ABD’den Caracas’a çağrılmış ve Kasım 2017’de de gözaltına alınmıştı.

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