ABD’nin başı beladan kurtulmuyor: Şimdi de Delta Kasırgası

Yetkililer Delta kasırgasının tehlikeli ve hayatı tehdit eden bir fırtına dalgası olacağını şiddetli sel yağışları, kıyı boyunca zarar veren rüzgarlar ve cumadan cumartesiye kadar şiddetli kasırgalar getirmesi beklendiğini açıkladılar.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Başkan Donald Trump’ın fırtına öncesinde eyaletin federal acil durum talebini onayladığını duyurdu. Edwards, “Delta Kasırgası için hazırlanmalıyız” dedi.



Bir buçuk ay öncesinde çok şiddetli Laura kasırgasının sert etkisinden sonra daha yeni yeni normalleşmeye başlayan Louisiana’da bir korku yarattı. Çok sayıda bölge sakini tahliye edilirken yetkililer sel ve su baskını uyarısında da bulundu.

Delta kasırgası ABD’yi tek bir dönemde vuran 10’uncu fırtına olacak. Bu sayı Amerika için aynı zamanda tüm zamanların rekoru.