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Aliyev: Temas hattını kırdık! Bu bizim tarihi zaferimiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Temas hattı yok, temas hattını kırdık. Bu bizim tarihi zaferimiz" paylaşımı yaptı.

Sozcu.com.tr
20:05 -
Haberler Dünya
Aliyev: Temas hattını kırdık! Bu bizim tarihi zaferimiz

Çatışmaların bir haftayı aşkın bir süredir devam ettiği Azerbaycan-Ermenistan hattında önemli bir gelişme yaşandı.

“BU BİZİM TARİHİ ZAFERİMİZ”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sözde statüko yok. Savaş alanında değiştirdik” dedi.

“Temas hattı yok, temas hattını kırdık” ifadelerini kullanan Aliyev, “Bu bizim tarihi zaferimiz” paylaşımı yaptı.

“KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR”

Aliyev, Twitter hesabından Azerbaycan ordusunun bugün Hadrut yerleşim yerini, Chayli, Yukhari Guzlak, Gorazilli, Kishlag, Garajali, Efendilar, Süleymanlı, Sur köylerini kurtardığını açıkladı.

Aliyev, “Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 20:06 09.10.2020
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