Alman gazeteciler Meis Adası’nda casusluk suçlaması ile gözaltına alındı!

Yunanistan'da yayın yapan enikos haber sitesinin okuyucularına duyurduğu habere göre, Yunanistan’ın Kızılhisarlı (Meis) Adası’nda askeri gemilerin çekimini yapan Alman Deutsche Welle televizyonunun iki çalışanı, casusluk suçlaması nedeniyle gözaltına alındı.

Haberde Alman gazetecilerin Meis adası limanında bulunan Yunan savaş gemilerinin görüntülerini çekerken gemi mürettabatı tarafından uyarıldığı ve görüntülerin istendiği halde verilmemesi üzerine iki basın mensubunun gözaltına alınarak sahil güvenlik binasına götürüldüğü belirtildi.

GAZETECİLER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan basın çalışanlarının Yunan İstihbarat Servisi (EYT) görevlilerinin de bulunduğu Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çekilen görüntülerinin silindiği belirtilirken gazetecilerin bölgeyle ilgili haber yapmak ve askeri bölgeleri çekmek için izin almaları konusunda uyarıldıktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı.