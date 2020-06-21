Almanya’da corona virüsü salgınıyla ilgili kritik gelişme!

Robert Koch Enstitüsü’nün bugün yayınladığı verilere göre, yedi günlük ortalama R değeri de 1,55’ten 2,03’e yükseldi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, açıklamada, R değerindeki bu artışın büyük oranda Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki görülen vaka artışlarından kaynaklandığı belirtildi.

Eyaletteki bir mezbahada çalışan 1300’den fazla işçide corona virüsü tespit edilmiş ve 7 binden fazla kişi de karantina altına alınmıştı.

Açıklamada, “Bölgesel görülen artışların dışındaki vaka sayılarının yükselip yükselmediği başta olmak üzere, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor” denildi.

Virüs bulaştırma katsayısı ya da kısa adıyla “R0” (R-naught) en basit haliyle bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteriyor.

R0 değeri hesaplanırken vaka sayısı ve can kaybı oranının yanı sıra kuluçka ve bulaşıcılık süresi, bulaşma yolu ve yöntemi gibi etkenler de hesaplamalara dahil ediliyor.

Uzmanlar, salgının kontrol altına alınmasında R değerinin 1’in altında tutulması gerektiğini söylüyor.

İLGİLİ HABER Çin'den korkutan corona virüsü iddiası: 20 yıl yaşayabilir!