Altın Şafak yöneticilerine kötü haber! Mahkeme reddetti

Yunan mahkemesi, 13’er yıl hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisinin lideri Nikos Mihaloliakos ve örgütün yönetici kadrosunun tutuklanarak hapse girmesine karar verdi.

Yunanistan’ın başkent Atina’daki Temyiz Mahkemesi, Altın Şafak Partisi’nin lideri Mihaloliakos ve örgütün diğer yöneticileri Ilias Kasidiaris, Ilias Panagiotaros, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Nikos Papas ve Panagiotis Iliopoulos’a verilen hapis cezalarının ertelenmesi talebini reddetti.

Söz konusu kararın ardından 7’si suç örgütü yönetmekten suçlu bulunan lider kadrosu olmak üzere Altın Şafak’ın toplam 39 üyesi hapse girecek.

Dava kapsamında yargılanan 51 sanıktan diğer 12’sinin cezaları ise ertelendi. Öte yandan, tutuklanma kararı verilen Altın Şafak üyelerinin kendi rızalarıyla polise giderek teslim olmaya başladığı belirtildi.

ALTIN ŞAFAK SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK İLAN EDİLMİŞTİ

Atina’daki Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, Altın Şafak’ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti. Başkent Atina’nın Keratsini semtinde 2013’te sabaha karşı Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias, şarkıcı Pavlos Fissas’ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. (DHA)

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