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Avrupa Birliği kapılarını kapattı! Yasak 1 Temmuz’a uzatıldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin 15 Haziran'dan itibaren sınırlarda kontrolleri kaldırmasına rağmen corona tedbirleri kapsamında getirilen AB'nin dışındaki ülkelerin vatandaşlarına giriş yasağı, 1 Temmuz'a uzatıldı. Alınan kararın Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyenleri ve Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen 5 milyon Türk vatandaşını olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Ali GÜLEN
20:56 -
Haberler Dünya
Avrupa Birliği kapılarını kapattı! Yasak 1 Temmuz’a uzatıldı

Alınan kararla, 15 Haziran yerine 1 Temmuz’dan sonra AB üyesi ülkelerin dışından gelenler, Avrupa’ya girebilecek. Bu durumun Avrupa’dan turist bekleyen Türkiye’yi olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

AB’ye üye olmayan ülkeden geliş olmamasının, AB’den de Türkiye’ye “acil durumlar dışında” uçuş olmaması anlamına geldiği belirtildi.

Özellikle uçak seferlerinin de ertelenme ihtimalinin Akdeniz’e ve Ege’ye turist kapmak isteyen Yunanistan ve İtalya’yı avantajlı duruma getirebileceği ileri sürüldü.

Batı Avrupa’nın, Doğu Avrupa’ya açılış kapılarından en önemlisi Çekya, 15 Haziran’da AB’ye sınırları açacağını açıkladı. İsviçre de 15 Haziran itibariyle, Avusturya, Almanya ve Fransa sınırındaki kontrolleri kaldıracağını duyurdu.

Birçok Avrupa ülkesinde mesafe, alışverişlerde ve kamusal alanda maske mecburi kılınacak. Kafe ve barların da açılmasına izin verilirken işletmelere girenler maske takmak zorunda olacak.

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Son güncelleme: 21:08 05.06.2020
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