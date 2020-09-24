Corona salgınında son durum: Avrupa’da binlerce yeni vaka kayıtlara geçti

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 96 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 497 bin 237’ye ulaştı.

Ülke genelinde corona virüsünden iyileşenlerin sayısının ise 94 bin 413 olduğu bildirilirken, toplam can kaybının da 31 bin 511 olduğu aktarıldı.

İSPANYA’DA 10 BİNDEN FAZLA VAKA

İspanya’da da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 653 kişide daha virüs tespit edildiği, 84 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 704 bin 209´a, toplam can kaybı ise 31 bin 118’e ulaştı.

İNGİLTERE’DE VAKA SAYISI 416 BİNİ AŞTI

İngiltere´de son 24 saatte 6 bin 634 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 40 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 416 bin 363´e, toplam can kaybı ise 41 bin 902´ye ulaştı.

İTALYA’DA CAN KAYBI 35 BİNİN ÜZERİNDE

İtalya´da son 24 saatte 1786 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 23 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 304 bin 323´e, toplam can kaybı ise 35 bin 781´e ulaştı. Ülkede 221 bin 762 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

DÜNYA GENELİNCE CAN KAYIPLARI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Worldometers’in verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana dünya genelinde 32 milyon 310 bin 678 corona virüsü vakası tespit edildi. Toplam can kaybı sayısı 985 bşn 233 olurken, iyileşen hasta sayısı da 23 milyon 821 bin 988’e yükseldi.

Türkiye’de ise bugün bugün bin 721 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 309 bin 790’a yükseldi. Can kaybı ise 74 artarak 7 bin 785 oldu. (DHA)

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