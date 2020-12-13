Belgeler sızdı… Çin Komünist Parti bütün dünyaya sızmış

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Çin’i yöneten Çin Komünist Partisi’nin neredeyse bütün dünyaya sızdığı ortaya çıktı… İddia İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday’den geldi. Mail on Sunday, sızdırılan veritabanından elde edilen veriler ışığında 1.95 milyon kayıtlı parti üyesinin İngiltere’deki birçok önemli kurum ve şirkete sızdığını yazdı.

Gazete elde edilen verileri değerlendirerek, savunma şirketleri, bankalar, farmakoloji şirketleri ile birlikte birçok diplomatik temsilcilik ve üniversitede de Çin Komünist Parti üyelerinin aktif olduğunu yazdı.

Pekin yönetiminin birçok şirkete ve kuruma sızdığını yazan Mail on Sunday, “İşin en korkutucu yanı, ‘Parti’nin sırlarını koru, Parti’ye sadık ol, sıkı çalış, komünizm için hayatın boyunca savaş ve Parti’ye ihanet etme’ yemini eden Komünist Parti üyeleri İngiltere’deki konsolosluklarda sağlam işlerde çalışıyor. Bu isimlerden biri İngiltere’nin Şangay’daki Başkonsolosluğu’nda görevli kıdemli bir görevli. Yetkililer görevlerini Doğu Çin’e giden bakan ve yetkililere yardım etmek olarak tanımlıyor” ifadesini kullandı.

ÜLKE KARIŞTI

Bu kişilerin Çin adına casusluk faaliyeti yürütüp yürütmediğine dair bir belge ve delil bulunmadığının da altını çizen Mail on Sunday, “Bu partiye katılanların birçoğu kariyer basamaklarını atlamak için başvuruyor” yorumunu yaptı.

Fakat Mail on Sunday’in haberi İngiltere’de gündem oldu. Aralarında önde gelen üniversite ve diplomatik temsilciliklerin de olduğu birçok kurum ile birlikte HSBC, Jaguar, AstraZeneca ve Rolls-Royce gibi şirketlerde yer alan Çin Komünist Parti üyeleri büyük tepki çekti. Muhafazakar Parti lideri Iain Duncan Smith, “Bu belgeler Çin Komünist Parti’nin bütün dünyaya sızmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. Bu partinin üyeleri en önemli çokuluslu şirketlerimize, akademik kurumlarımıza ve diplomatik noktalarımıza sızmış durumda. Hükümet bunları kovmak için bir soruşturma başlatmalı” dedi.

GÜVENLİK TEHLİKESİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, haberle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Güvenliğimiz ile ilgili detaylı bilgiye hakimiz” denildi. Mail on Sunday, bu açıklamada İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın bu kişinin Çin Komünist Parti üyesi olduğunun bilindiği yorumunu yaptı.

Fakat gazeteye konuşan bir istihbarat yetkilisi, “Orada çalışan bir Çin Komünist Parti üyesi, MI6’ten bir istihbarat ajanını uzaktan tanıyarak bilgi sızdırabilir. Ortada bir güvenlik sorunu var” açıklamasını yaptı.

AIRBUS VE BOEING’TE DE VAR

Sosyal mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaşanan sızıntıda Çin’in en büyük şehri ve finans merkezi olan Şangay’daki yetkililerin isimleri yayınlanmıştı. Sızan veriler ve listelerde 79.000’den fazla verinin olduğu belirtilirken birçok şirket ve kurumun da adı geçiyordu.

Aralarında St. Andrews Üniversitesi de olan bazı eğitim kurumlarında Çin Komünist Parti’den kişilerin olduğu açıklanırken 600’den fazla parti üyesinin HSBC ve Standard Chartered’da görev aldığı ve Pfizer ve AstraZeneca’da da 123 parti üyesinin yer aldığı belirtildi. Öte yandan Airbus, Boeing ve Rolls-Royce’ta da yüzlerce Çin Komünist Parti üyesi olduğu kaydedildi.