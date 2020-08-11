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Beyaz Saray’da saldırı alarmı! Trump, basın toplantısında güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Trump'ın basın açıklaması yaptığı esnada Beyaz Saray'da saldırı alarmı verildi. Trump konuşma yaparken programı bölen güvenlik ekibi Trump'ı salondan çıkardı. Kısa süre sonra salona dönen Trump, yaptığı ilk açıklamada saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

02:41 -
Haberler Dünya
Beyaz Saray’da saldırı alarmı! Trump, basın toplantısında güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elamanları tarafından dışarı çıkarıldı. Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

Saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yapan Trump, Beyaz Saray’ın dışında bir silah sesi duyulduğunu vurgulayarak, “Durum kontrol altında” dedi.

Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu dile getiren Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Hastaneye kaldırılan kişinin durumu hakkında net bilgisi olmadığını dile getiren Trump, Gizli Servis’in konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını söyledi.

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ABD beyaz Beyaz Saray Donald Trump saldırı
Son güncelleme: 02:50 11.08.2020
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