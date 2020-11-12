Biden ne kadar maaş alacak?

Amerika Birleşik Devletlerinin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın aylık maaşı 33.333 dolar olacak.

Kanunun belirlediği kurallara Amerika Birleşik Devletleri başkanı yılda 400.000 dolar kazanıyor. Başkan ayrıca her yıl 50.000 dolar harcama ödeneği alıyor, bu parayı bitiremezse kanunen hazineye geri iade ediliyor.

100.000 dolar vergilendirilemez seyahat bütçesi var ve diğer ekstra harcamalar için yıllık 19.000 dolar alacak. Ayrıca isterse Beyaz Saray’ı yeniden dekore etmek için 100.000 dolarlık bütçesi var. Obama bu parayı kullanmamıştı.

1789’DAN BERİ SADECE 5 KEZ ARTTI

George Washington'un 1789’da ilk başkan olduğundan beri Amerika'da başkanların sadece 5 kez maaşı arttı. En son 2001 yılında başkanlık maaşı ikiye katlanarak 200.000 dolardan 400.000 dolara çıkarıldı.

Business Insider’a göre, görev sürelerinin sonunda başkanlar, yıllık yaklaşık 200.000 dolar emekli maaşı, sağlık hizmetleri, ücretli resmi seyahat ve bir ofis hizmeti aliyor.