Biden’ın kabinesi şekilleniyor: ABD’yi kadınlar yönetecek

ABD’de Başkanlık seçimlerini kıyasıya bir yarış sonucunda Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın önünde tamamlayan Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden kazandı.

Biden’ın yardımcılığını ABD tarihinde ilk kez kadın ve siyahi Başkan Yardımcısı olacak olan Kamala Harris yürütecek. Biden’ın yönetimde kadınlara vereceği yer bununla da sınırlı değil.

ABD basını Ocak 2021’de yemin ederek göreve başlayacak olan Biden’ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimleri mercek altına aldı. Biden seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, ülke tarihinin çeşitliliği en fazla kabinesini kurmak ve bunun ‘Amerika gibi görünmesini’ istediğini söyledi.

REKOR OBAMA’DA

Buna göre Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı, Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı gibi üst düzey kadrolara kadınlar damga vuracak.

ABD’nin mevcut başkanı Donald Trump’ın 15 kişilik kabinesinde iki kadın bulunuyor. Biden’ın yardımcılığını yaptığı Obama döneminde ise bu sayı dörttü. Obama 8 yıllık sürede toplam 8 kadına görev vererek George W. Bush’un 6 olan rekorunu kırmıştı.

İşte Biden’ın dört kritik bakanlık için düşündüğü isimler…

HAZİNE BAKANI

Biden’ın bugüne kadar hep erkeklerin kontrolündeki Hazine Bakanlığı için düşündüğü isim 58 yaşındaki Lael Brainard. Brainard, Obama döneminde de Hazine Bakanlığı’nda çalışmış bir isim. Brainard halihazırda ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Hazine Bakanı olması için adı geçen diğer isimler ise Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve eski FED Başkanı Janet Yellen.

SAVUNMA BAKANI

Savunma Bakanlığı için ismi en çok öne çıkan isim Michèle Flournoy. 59 yaşındaki Flournoy, Obama döneminde Savunma Bakanlığı bünyesinde görev almıştı. Bill Clinton döneminde de Pentagon’da çalıştı. Flournoy, 2016 seçimlerinde Trump’a kaybeden Hillary Clinton’ın listesinde de bu görev için yer alıyordu.

Bu görev için düşünülen diğer isim Illinois Senatörü Tammy Duckworth. 52 yaşındaki Duckworth’un bacakları Irak’ta pilotluk yaptığı helikopterin düşmesi sonrası ampute edilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI

Bugüne kadar üç kadın Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Bill Clinton döneminde Madeleine Albright, George W. Bush döneminde Condoleezza Rice ve Barack Obama döneminde Hillary Clinton.

Bu görevi dördüncü olarak alması muhtemel isim ise Susan Rice. ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olan Rice, Obama döneminde de Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmıştı.

ADALET BAKANI

Adalet Bakanlığı için favori gösterilen isim Sally Yates. 60 yaşındaki Yates, Obama döneminde vekaleten bu görevi yürütmüştü.

Trump döneminin başında da bu görevi yürüten Yates, Müslüman ülkelere uygulanmak istenen vize ve seyahat yasağına karşı çıktığı için görevden alınmıştı.

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