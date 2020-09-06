Bilim dünyası şaşkın: Attan alınan antikorla Covid-19 ilacı geliştiriyorlar

Reuters haber ajansına konuşan Kosta Rikalı bilim insanları, corona virüsü tedavisinin sadece varlıklı kesime değil bütün topluma ulaşması gerektiğini açıklayarak yeni bir tedavi yöntemi sürecine başlandığını duyurdu.

Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından Kosta Rika Üniversitesi bünyesindeki Clodomiro Picado Enstitüsü’nde geliştirilen aşı düşük maliyetli olması sebebiyle benzerlerinden sıyrılıyor. Fakat tedavi yönteminin diğer ülkelerdeki tedavi yöntemlerinden bir diğer farkı da atlardan elde edilen antikorların kullanılacak olması.

Kosta Rika’daki kamu sağlığı merkezlerinin bütçelerini düzenleyen Sosyal Güvenlik Fonu’nun başkanı Roman Macaya, atlardan alınan antikorların Covid-19’a sebep olan virüsle birleştirilerek hazırlanacak corona virüsü tedavisinin denemelerinin 26 gönüllü ile başlayacağını açıkladı. Macaya, ilk denemelerin Eylül ortasında başlayacağını vurguladı.

BAŞARILI OLURSA ÇALIŞMALAR GENİŞLEYECEK

İkinci faz çalışmalardan olumlu sonuç çıkması durumunda denemelerin genişletileceği belirtildi.

Resmi verilere göre 46 binden fazla corona virüsü vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkesinde bu güne kadar 478 insan Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.

Tedavi yöntemi üzerinde çalışan ekibi yöneten proje koordinatörü Alberto Alape, “Covid-19 aşısı geniş kitlelere ulaşana kadar bu ürünün insanların yaşamlarını kurtaracağını biliyoruz ve bu sebeple çok gururluyuz. Bunu kendi bütçemizle yapıyoruz ve başka ülkelerle herhangi bir rekabete ya da aşı ve ilaç için sıraya girmemek için yapıyoruz” ifadesini kullandı.

YILAN ZEHRİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİ

Benzer yöntemlerin Arjantin, Brezilya ve Belçika’da da uygulandığı bilinirken, Belçikalı bilim insanları at yerine lama kullanıyor.

Kosta Rikalı bilim insanları atlardan elde edilen antikorlarla yılan zehrine karşı ilaç geliştirmeyi başarmıştı.

Kosta Rika’dan yapılan açıklamada, “Çin’den ve Birleşik Krallık’tan corona virüsü proteini aldık ve bunu 6 ata enjekte ettik. Haftalar sonra atlar yeteri kadar antikor üretince kanlarını alarak plazmadan antikoru alarak seruma sığdırmayı başardık” ifadesi kullanıldı.

Eğer bu tedavi yönteminde başarıya ulaşılırsa, Kosta Ritalı yetkililer bu yöntemin bölgedeki daha yoksul uluslara da gönderilebileceğinin sinyalini verdi.