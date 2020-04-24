Bilim insanlarından corona virüsüne karşı klon yöntemi

Corona virüsü salgınından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 745 bini geçerken salgının çıktığı Çin’de Covid-19’a karşı flaş bir adım atıldı. Bilim insanları, corona virüsünü yenmeyi başaran hastalardan alınan antikorların klonlanmasına başlandığını duyurdu.

CNN International’da yer alan haberde Çinli bilim insanları iyileşen hastalardan alınan antikorların klonlanmaya başlandığını açıkladı. Bilim insanları bu sayede enfeksiyonla mücadele kapsamında kritik bir adım atıldığını duyurdu.

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Cellular and Molecular Immunology (Hücresel ve Moleküler Bağışıklık) isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırmada 311mab-31B5 ve 311mab-32D4 isimli antikorların klonlandığı belirtildi. Araştırmada bu antikorların, corona virüsünün hücreye girişini “nötralize” ettiği belirtildi. Dergide yayınlanan makalede, “Bu antikorlar bir gün koruyucu ve iyileştirici etmenler olarak kullanılabilir” açıklamasını yaptı.

Bilim insanları daha önce ebola ile mücadelede de benzer bir yöntem uygulamıştı. Uzmanlar o dönemde hastalığı yenmiş hayvan ve insanlardan alınan antikorları virüsle mücadele için kullanmıştı.