Birleşik Krallık’ı karıştıran ölüm: Diş beyazlatmak için Türkiye’ye gelmişlerdi

Diş beyazlatma tedavisi için Türkiye’ye gelen 3 Kuzey İrlandalı turist Bodrum’da kaldıkları odada bilinçleri kapalı bir şekilde bulundu. Turistlerden biri hayatını kaybederken diğerlerinin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

The Guardian’da yer alan habere göre hayatını kaybeden 33 yaşındaki Richard Molloy ve komada bulunan Declan Carson ve Aaron Callaghan Marmaris’e diş beyazlatma operasyonu için gelmişti. İrlandalı turistlerin apartmanlarında baygın bulunmadan önce söz konusu tedavi ile ilgili bazı ilaçlar aldığı öne sürüldü. Ancak ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Türk yetkililer ile temasta olduklarını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı adına açıklama yapan bir yetkili de, “Türkiye’de yaşamını yitiren vatandaşımızın ailesine destek olmaya devam ediyoruz ve Türk yetkililerle temas halindeyiz” ifadesini kullandı.

İNGİLİZ BASINI MARMARİS DİYOR AMA…

The Guardian’ın haberinde turistlerin Marmaris’te yaşamını yitirdiği belirtilirken yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre turistler tatil için kaldıkları Bodrum’da yaşamını yitirdi.

Hizmet sektörüyle birleşerek çok ciddi kampanyaların yapıldığı ve hem ılıman iklim hem de TL’nin döviz kurlarına karşı değer kaybetmesiyle birlikte Türkiye medikal turizm alanında ciddi bir atılım yapmıştı. Medikal turizm son yıllarda Türkiye için önemli bir endüstri kalemi…

Diş beyazlatmadan, saç ekimine ve organ nakline kadar farklı tedaviler için 2017’de 700 binden fazla turist Türkiye’yi tercih etti. 2023’te bu sayının 2 milyona çıkması hedefleniyor.