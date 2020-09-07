Bloomberg’den Erdoğan yorumu: Gözünün korkması olası değil

Bloomberg’in baş makalesinde, “Merkel, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi nasıl sakinleştirebilir” başlığını tercih ederken, bir dönem ABD’nin üstlendiği arabuluculuk rolünü Almanya’nın üstlenebileceğini vurguladı.

Bloomberg’in makalesinde, “Türkiye ile Yunanistan en son savaşın eşiğine geldiğinde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton iki ülkenin lideriyle görüşmüş ve geri çekilmelerini istemişti. Şimdi iki NATO müttefiki Doğu Akdeniz’de karşı karşıya ve Başkan Donald Trump’ın gelişigüzel çabalarının bir etkisi yok. Almanya Başbakanı Angela Merkel, devreye girince iki taraf da kısa bir süreliğine de olsa durdu. Fakat kısa bir süre sonra gerilim yeniden tırmandı. Bu sefer 1996’dan daha büyük bir gerilim var. O zaman sadece Ege’deki bir ada için tansiyon yükselirken şu an Doğu Akdeniz’deki sınır ve bölgeler ile birlikte doğal kaynakların çıkarılması için taraflar karşı karşıya geldi” ifadesi kullanıldı.

“TRUMP İŞLERİ KÖTÜ BİR HALE GETİRDİ”

Askeri bir gerilimin mümkün olduğu öngörüsünde bulunulurken ABD’nin her iki ülkeye karşı da bir etkisi ya da bu duruma müdahale etme isteği olmadığı belirtildi. Merkel’in çabalarını iki katına çıkarması gerektiğinin vurgulandığı makalede Türkiye’nin son dönemde izole edildiği de aktarıldı.

Makalede, “Türkiye yalnızlaştırıldı. Bu sularda doğal kaynak ve enerji isteyen Kıbrıs, Mısır ve İsrail gibi ülkeler Yunanistan’ın yanına giderek Ankara’nın karşısında bir tutum sergiliyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye’ye karşı ekonomik yaptırımların uygulanması çağrısında bulunurken bölgeye fırkateyn ve jetleri de gönderdi. Trump yönetimi bu krizi çözmede başarısız olurken Rum Kesimi’ne uygulanan silah ambargosunu kaldırarak işleri daha da kötü bir hale getirdi” yorumu yapıldı.

Bloomberg’in baş yazısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözünün korkması pek olası değil. Uluslararası baskı onun bütün dünyanın Türkiye’ye karşı olduğuna yönelik popülist ve milliyetçi anlatımına uyuyor. Ülke dışında Libya ve Suriye’deki gibi askeri hamleler, Türkiye’nin ekonomide ve Covid-19 krizindeki yönetim sorunlarında olması gereken ilginin yönünü değiştirdi” ifadesi yer aldı.

“ERDOĞAN, MERKEL’İ DİNLİYOR”

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Merkel’i dinlediği yazılırken, “Merkel’in talebiyle Türkiye Kıbrıs açıklarında geçen ay arama çalışmalarını durdurdu ta ki Yunanistan Mısır ile yeni bir anlaşma imzalayana kadar. Bu yaşananlar Merkel’in görevini zorlaştırıyor ama imkansız hale getirmiyor” denildi.



Türkiye’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na davet etmenin iyi bir başlangıç noktası olacağını aktaran Bloomberg yayın kurulu, “Merkel Avrupa’daki diğer ülkelere bu orta yolun bulunmasının Avrupa’nın enerji konusunda Rusya’ya bağlılığına karşı en iyi alternatif olacağını hatırlatmalı. Bunu yaparken Türkiye ve Rum Kesimi’ne Avrupa’nın bu enerjiyi satabileceği en iyi pazar olduğunu da gündeme getirmeli. Eğer Merkel duruma müdahale ederse, bir fark yaratabilir” yorumunu yaptı.

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