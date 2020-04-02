Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çekya’da iki bakana corona cezası! Bu fotoğrafla yakalandılar

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek ile Çalışma Bakanı Jana Malacova telekonferans yoluyla yapılan toplantı sırasında maskelerini çıkardıkları için para cezasına çaptırıldı.

Sozcu.com.tr
16:12 -
Haberler Dünya
Çekya’da iki bakana corona cezası! Bu fotoğrafla yakalandılar

İçişleri Bakanı Hamacek yaptığı açıklamada fotoğrafın sosyal medyada yayıldığına değinerek, “Kendimi haklı göstermeye çalışacak değilim. Bu bir hataydı. Kurallar herkes için geçerlidir. Motol Hastanesi'nin hesabına 10 bin kron (2 bin 645 TL) gönderdim” dedi.

DHA’nın aktardığına göre Hamacek'in yayınladığı fotoğrafta, kendisi dışında Çalışma Bakanı Jana Malacova'nın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ales Chmelar'ın da maskesiz olduğu görülüyor.

Bu yetkililerin de 10'ar bin kron para cezası ödeyecekleri bildirildi.

Son güncelleme: 16:15 02.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more