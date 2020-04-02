Çekya’da iki bakana corona cezası! Bu fotoğrafla yakalandılar

İçişleri Bakanı Hamacek yaptığı açıklamada fotoğrafın sosyal medyada yayıldığına değinerek, “Kendimi haklı göstermeye çalışacak değilim. Bu bir hataydı. Kurallar herkes için geçerlidir. Motol Hastanesi'nin hesabına 10 bin kron (2 bin 645 TL) gönderdim” dedi.

DHA’nın aktardığına göre Hamacek'in yayınladığı fotoğrafta, kendisi dışında Çalışma Bakanı Jana Malacova'nın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ales Chmelar'ın da maskesiz olduğu görülüyor.

Bu yetkililerin de 10'ar bin kron para cezası ödeyecekleri bildirildi.