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Cevad Zarif’ten ABD’ye sert yanıt: Bölgemizde sayılı günleri kaldı!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zarif açıklamasında "İran'a karşı bir silahlı saldırı anlamına geliyor ve yanıt vereceğiz" ifadesini kullandı.

17:13 -
Haberler Dünya
Cevad Zarif’ten ABD’ye sert yanıt: Bölgemizde sayılı günleri kaldı!

ABD’nin saldırısıyla ilgili CNN International’a konuşan Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş suçlarını işlemeye hazır olduğunu belirterek, “İran’a karşı saldırganca bir adım. İran’a karşı bir silahlı saldırı ve buna yanıt vereceğiz” dedi.

“ULUSLARARASI TOPLUMA HİÇBİR SAYGISI YOK”

Zarif, Trump’ın İran’da belirledikleri ve içinde kültürel varlıklarında bulunduğu 52 hedefi vurma tehdidine ilişkin ise, “Uluslararası topluma ve uluslararası hukuka hiçbir saygısı yok. Bu durum savaş suçları işlemeye hazır olduğunu gösteriyor, çünkü kültürel varlıklara saldırmak bir savaş suçudur. Orantısız yanıt, savaş suçudur” ifadesini kullandı.

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“BÖLGE HALKI ÇOK ÖFKELİ”

Trump’ın uluslararası hukuku umursamadığını söyleyen Zarif, ABD’nin yakın bir zamanda bölgeden çekilme zorunda kalacağını belirtti. Zarif açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemizde sayılı günleri kaldı. Bunun sebebi, birilerinin ona karşı bir adım atacak olması değil, burada hoş karşılanmıyor olmaları. ABD uyanıp şu gerçekliği idrak etmeli: Bu bölgenin halkı çok öfkeli, bölge halkı ABD'nin gitmesini istiyor. ABD, yıllardır bu bölgede ve ne kendisine, ne de bölgeye güvenlik getirmedi”

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Son güncelleme: 17:18 07.01.2020
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