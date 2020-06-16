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Çin ile Hindistan arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 20’ye yükseldi

İki dev nüfuslu ülke arasında tehlikeli çatışmalar devam ediyor. Son olarak statüsü tartışmalı Keşmir bölgesinde Hindistan ve Çin ordularının çatışması sonucu 20 Hint askeri daha hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
23:04 -
Haberler Dünya
Çin ile Hindistan arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 20’ye yükseldi

Hint yetkililer, çatışmanın Keşmir’in Ladakh bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bu, sınır bölgesinde 45 yıldır yaşanan ilk ölümcül çatışma oldu.

Hint ordusu başlangıçta üç Hint askerinin öldüğünü ve karşı taraftan da kayıp verildiğini açıklamıştı.

Fakat ilerleyen saatlerde yaralı askerlerden bir kısmının da hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 20’ye çıktı.

Himalayalardaki askeri hareketlilik dünyanın da büyük dikkatini çekmiş durumda. Reuters

İHLAL İDDİASI

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Çin’in geçen hafta uzlaşılan kontrol bölgesi anlaşmasını ihlal ettiğini savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Hint askerlerinin Pazartesi günü sınırı iki kere ihlal ettiğini, Çin askerlerine saldırdığını ve provokasyonda bulunduğunu savundu.

Çin, kendi askerlerine dair bir kayıp açıklamasında bulunmadı.

Keşmir’de Hindistan, Pakistan ve Çin’in hak iddia ettiği bölgeler var.

Keşmir’in dağlık, buz kaplı ve nehirlerle dolu yapısı, sınırların belirlenmesini zorlaştırıyor.

Hindistan ve Çin geçmişte yalnızca bir kere, 1962’de savaşmış, Hindistan büyük bir yenilgi yaşamıştı.

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Son güncelleme: 23:05 16.06.2020
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