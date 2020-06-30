Çin’de yeni domuz gribi alarmı: Salgına dönüşebilir

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, olası yeni salgınlara ilişkin araştırmalar da devam ediyor. Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’den endişe verici haberler geldi.

Uzmanlar yeni bir domuz gribi türünün keşfedildiğini açıkladı. G4 EA H1N1 adı verilen gribin, domuzlardan insanlara geçtiği tespit edildi. Hastalığın henüz insandan insana geçişiyle ilgili bir veri elde edilemezken, dünya geneline yayılabilecek olası bir salgın riski taşıdığı öne sürüldü.

‘GÖZÜMÜZ ÜZERİNDE OLMALI’

Prof. Dr. Kin-Chow Chang, yeni gribin domuz çiftliklerinde görüldüğünü ve buradaki insanlara bulaştığını söyledi. Halihazırda büyük bir tehlike bulunmadığını belirten Chang, “Gözümüzü üzerinde tutmalıyız” dedi.

Mevcut aşıların yeni gribe karşı korumadığını söyleyen Chang, ihtiyaç duyulursa buna göre adapte edilebileceğini ifade etti.

Chang, “Şu anda tüm dünyanın dikkati corona virüsü üzerinde. Ancak olası yeni virüslere karşı tetikte olmalıyız” diye konuştu.

H1N1 olarak adlandırılan domuz gribi ilk olarak Nisan 2009’da Meksika’da ortaya çıkmıştı.