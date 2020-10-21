Corona salgınında son durum: Vaka sayısında korkutan artış! Birçok ülkeden peş peşe rekor geliyor

Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 26 bin 688 corona virüsü vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 789 bin 229’a ulaştığı açıklandı.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 191 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 158’e yükseldiği bildirildi.

Bugün açıklanan verilerle ülkede günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede en son rekor vaka sayısı 4 Ekim’de 22 bin 961 vaka ile kayda geçmişti.

KADEMELİ KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla ülkeye kademeli olarak yerel kısıtlamalar getiren hükümet, dün Manchester’ın yüksek seviye kısıtlamalardan en yüksek seviyedeki kısıtlamalara taşınmasından sonra bugün Güney Yorkshire’da bulunan Sheffield kentinde en yüksek kısıtlama seviyesine geçileceğini belirtti.

Manchester’da Cuma gününden itibaren, Sheffield’da ise Cumartesi gününden itibaren en yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacağı açıklanırken, en yüksek kademeli yerel kısıtlamalara göre bu bölgelerdeki barlar, oyun merkezleri, bahis yerleri kapatılarak farklı haneden bireylerin kapalı veya açık mekanlarda toplanmaları yasaklandı.

İTALYA REKOR TAZELEDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 15 bin 199 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 449 bin 648’e ulaştığı belirtildi.

Bakanlık son 24 saatte 127 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 832’ye ulaştığını aktardı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısının 926’ya yükseldiği belirtilirken, şu anda 155 bin 442 aktif corona virüsü hastası bulunduğu ifade edildi.

ÇEKYA’DA EVDEN ÇIKIŞLARA SINIRLAMA

Orta Avrupa ülkelerinden Çekya’da 11 bin 984 yeni vaka ile corona virüsü pandemisinin başından bu yana bugün en yüksek vaka tespit edildi. İkinci dalganın sert yüzünü gösterdiği ülkelerden bir diğeri olan Çekya’da vaka sayısı her geçen gün artarken, ülkedeki aktif corona virüsü vakasının ise 113 bin olduğu belirtildi.

Artan vakaların sağlık sistemi üzerinde büyük yük oluşturmasından hareketle Çekya hükümeti bugün yeni bir dizi önlem aldı. Sağlık Bakanı Roman Prymula sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yarından itibaren geçerli olmak üzere vatandaşların evlerinden çıkışına sınırlama getirildiğini, gıda maddesi satan dükkanlar ve eczaneler dışındaki tüm iş yerlerinin kapalı olacağını bildirdi.

Bu kapsamda vatandaşlar evlerinden yalnızca doktora, market alışverişine çıkabilecek, yeşil alanlar ve parklarda en fazla iki kişi bir arada olabilecek. Gıda ve temizlik maddeleri satan iş yerleri, eczaneler dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak.

Kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu ülkede okullar, restoranlar, barlar halen kapalı bulunuyor. Yarından itibaren yürürlüğe girecek önlemlerin şimdilik 3 Kasım Salı gününe kadar geçerli olacağı bildirildi. Çekya Başbakanı Andrej Babis ise son önlemlerin sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek ve vaka sayısındaki artışı frenlemek amacıyla alındığını açıkladı.

Öte yandan Çekya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Jan Hamaczek corona virüsüne yakalandı. Sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyuran Hamaczek kendisini karantinaya aldığını, çalışmalarına ise evden devam edeceğini bildirdi.

FRANSA: 26 BİN 676 VAKA

Kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Fransa’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 676 yeni vaka tespit edildiği, 166 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısının 957 bin 422'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 48’e yükseldiği ifade edildi. Son bir haftada 9 bin 375 kişinin hastanede tedavi edildiği, bin 584 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

İSPANYA: 16 BİN 973 YENİ VAKA

İspanya´da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 973 kişide daha virüs tespit edildiği, 156 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin 641´e, toplam can kaybı ise 34 bin 366´ya ulaştı.

POLONYA’DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Corona virüsünün ikinci dalgası Orta Avrupa ülkesi Polonya’da da sert yüzünü gösteriyor. Son birkaç haftadır vaka ve ölü sayılarında yüksek artış görülen ülkede Sağlık Bakanlığı bugün10 bin 40 yeni vaka tespit edildiğini, 130 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son haftalarda yaşanan artış üzerine Başbakan Mateusz Morawiecki bugün Polonya parlamentosunda düzenlenen genel oturumda muhalefetin desteğini istedi. Başbakan Morawiecki şu ifadeleri kullandı:

* Bugün çok tehlikeli bir olgu ile karşı karşıyayız. İkinci dalga. Hatta belki de üçüncü dalga tehdidiyle karşı karşıyayız. Tamamen COVID-19’a karşı herhangi bir aşı ya da ilacın bulunup bulunmamasına bağımlı haldeyiz. Sizlerden dayanışma talep ediyorum. İlkbaharda pandemi başladığı zaman bu dayanışmanın yardımını gördük.

Morawiecki, hükümet olarak stratejilerinin toplumsal ve ekonomik yaşamı inşa edebilmek, eğitime, çalışmaya, yaşamaya devam edebilmek için ekonomiyi kapatmamak ancak aynı zamanda virüsün bulaşma zincirini kesmek olduğunu dile getirdi.

OKULLARIN AÇILMASI VİRÜSÜN YAYILMASINA NEDEN OLDU

Eylül ayında çocukların okula dönmesine bağlı olarak toplumsal kontakta yüksek artış görüldüğünü, bunun da virüs bulaştırma kat sayısında artışa neden olduğunu belirten Mateusz Morawiecki, bu durumun gecikmeli de olsa çok sayıda kişiye virüsün bulaşmasına yol açtığını söyledi.

Bu nedenle Ekim ayı başında maske takma zorunluluğu, gece kulüpleri, diskolar, yüzme havuzu ve fitness kulüplerinin kapatılması gibi yeni bir dizi önlemler aldıklarını hatırlatan Morawiecki, muhalefetle işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

“Kendimizi uzun süreli bir savaşa hazırlamak zorundayız, belki yeni bir dalga daha olacak, belki aşı bulunacak, şimdiden bilemiyoruz. Önümüzdeki haftalar, aylar Polonya için on yıllardan bu yana en zor zamanlar olacak, umarım yıllar sürmez” şeklinde konuşan Polonya Başbakanı, şu anda yatakların yüzde 60’ının, solunum cihazlarının ise yüzde 55’inin COVID-19 hastalarının kullanımında olduğunu aktardı.

Pandemiyle yaşamayı öğrenmek zorunda olduklarını, önümüzdeki süreçte pandeminin hızının düşebileceği gibi gücünü arttırabileceğini, dünya ekonomisinin karşı karşıya kaldığı bu durumun hiçbir ekonomi kitabında yazmadığını, daha önce böylesi bir durumla mücadele etmediklerini kaydeden Mateusz Morawiecki, “Aşı bulunana kadar gelin en etkili aşıyı uygulayalım, en etkili aşı dayanışma. Bu savaştan birlikte galip çıkalım” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Başbakan Morawiecki’nin ardından söz alan Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ise son günlerde tespit edilen yüksek vakaların sağlık sistemindeki yükü hissedilir şekilde arttırdığını ifade ederken, önümüzdeki hafta günlük vaka sayılarının 15-20 bini bulabileceği uyarısında bulundu. Niedzielski, ilerleyen günlerde hükümet olarak corona virüsüyle mücadelede yeni önlemler açıklayabileceklerini de söyledi.

16 SAHRA HASTANESİ İNŞA EDİLECEK

Pandeminin başından bu yana toplamda 202 bin 579 vaka tespit edilen Polonya’da yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 851 oldu. Hafta başında başkent Varşova dahil ülke çapında 16 idari yönetim biriminde sahra hastaneleri ve ölüleri koymak için soğuk hava depoları inşa edileceği bildirilmişti.

Varşova’da Ulusal Stadyum’da yapımına başlanan hastanenin bu hafta içinde hasta kabul etmesi planlanırken, ilk etapta 500 olacak hasta kapasitesinin ilerleyen günlerde 2 bine çıkarılacağı ifade edilmişti.

İSVİÇRE’DE İKİ KATINA ÇIKTI

Corona virüsü salgınının ilk dalgasında sıkı önlemler ve sokağa çıkma yasakları ile diğer Avrupa ülkelerine oranla daha sakin geçiren İsviçre’de vaka sayısı her geçen gün artıyor.

Bugün açıklanan resmi verilere ülkede son 24 saat içinde 5 bin 596 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu sayı salı günü açıklanan 3 bin 8 vakanın neredeyse iki katı olarak kayıtlara geçti.

Güncellenen verilere göre İsviçre ve Liechtenstein’da corona virüsü vaka sayısı 91 bin 763 ve Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da bin 856.

BELÇİKA’DA İKİNCİ DALGA ALARMI

Yaz aylarında alınan tedbirlerle ikinci dalganın engellendiği Belçika'da okulların açılması ve yaz sonu itibariyle tedbirlerin gevşetilmesinden sonra Eylül ve Ekim aylarında vaka artışları yeniden yükseldi.

Bu duruma engel olmak amacıyla geçtiğimiz hafta alınan bir ay boyunca kafe ve restoranların kapanması kararına rağmen bulaşma ve yeni vaka oranlarında artış durdurulamıyor.

Sciensano Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından verilen rakamların Çarşamba sabahı güncellemesine göre, Belçika'da 11 – 20 Ekim arasında hesaplanan ortalama yeni günlük bulaşma sayısı artmaya devam ediyor.

Buna göre bir önceki haftaya göre yüzde 68'lik bir artışla 8 bin 975 kişi seviyesine ulaştı. 14 – 20 Ekim arasında ise hastaneye yatışlar, ortalama 295 günlük yatışla, yüzde 94 oranıyla artmaya devam etti.

11-17 Ekim tarihleri arasında virüs, günde ortalama 32’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkede toplamda, 486’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 2 bin 969 Covid-19 hastası şu anda hastanelerde tedavi görüyor.

Belçika’da salgının başlamasından bu yana, 240 bin 159 kişi Covid-19 için yapılan testlerde pozitif çıktı. Test edilenlerin tümü içinde pozitif insanların oranı ulusal olarak yüzde 15,8’e ulaştı. Salgının başından bu yana ise ülkede toplam vefat sayısı 10 bin 489 olarak kaydedildi.

Ülkede önemli siyasi yetkililerin vatandaşlara yönelik olarak durumun ciddiyetine dikkat çekmek için yaptıkları çağrılara rağmen, vatandaşların büyük bölümünün tedbir kurallarına uymamaya devam ettiği bildiriliyor. Virüsün yayılmasında etkili olan okulların ölüler bayramı kapsamında Kasım ayı başında yapılacak bir hafta olan resmi tatil ise tedbir amaçlı olarak iki haftaya çıkarıldı.

DÜNYA’DA SON DURUM

İRAN’DA REKOR KIRILDI

İran’da corona virüsü (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanıyor. Son 24 saatte 5 bin 616 kişiye corona virüsü teşhisi konulmasıyla salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki corona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 5 bin 616 kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 312 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 545 bin 286’ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 bin 346’ya ulaştığını açıkladı.

Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

RUSYA’DA EN YÜKSEK CAN KAYBI KAYITLARA GEÇTİ

Rusya’da son 24 saatte 15 bin 700 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 447 bin 335´e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 317 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 24 bin 952´ye ulaştığını açıkladı. Ülkede bir gün içinde ilk kez bu kadar çok kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



Başkent Moskova'da kaydedilen günlük vaka sayısı 4 bin 389 olurken, St. Petersburg 684 yeni vaka sayısıyla Moskova'dan sonra ikinci sırada.

ABD’DE ÖLÜ SAYISI 226 BİNİ AŞTI

Corona virüsü nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 226 bin 263 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 523 bin 602 kişiye ulaştı.

Ülkede, 5 milyon 547 bin 469 kişinin ise iyileştiği ifade edildi. (DHA, İHA)

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