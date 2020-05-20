Corona salgınının kahramanları: Almanlara binlerce paket gıda verdiler

Almanya’da Türk işverenler ve toptancılar, corona zamanlarında iyi bir sınav verdi. Krefeld Kenti'nde merkezi bulunan Türk gıda toptancısı Yayla, zor zamanlarda evsizleri ve yardıma ihtiyacı olanları bir Türk geleneği olan “askıda gıda” ile doyurdu.

YARDIM KURULUŞU KAPANDI

Kentte, fakirlere ve evsizlere yardım eden Engel und Tafel yardım kuruluşu kapanmıştı. Tam o anda Yayla yetişti. Bölgedeki evsiz ve yardıma muhtaçlar için her gün 50 adet paket hazırlandı.

İçinde Almanlar'ın sevdiği çıtır sosis, taze peynir, Türk kaşar peyniri, tavuk salam, küçük beyaz peynir gibi gıdalar bulunan paketler, kapalı olan yardım kuruluşunun tellerine asıldı. İhtiyacı olanlar buradan her gün bu paketleri aldı. Asılan paketlerin sayısı binleri aştı.

YEMEKLİK MALZEME VERİYOR

Uygulama, corona önlemlerinin yumuşamasından sonra, 20 pakete ve iki günde bire düşürüldü ama hâlâ devam ediyor.

Ayrıca Krefeld Kenti'nde, geliri olmayan ve evsizler için yemek hazırlayan kuruluşa da her gün tereyağı, bakliyat gibi yemeklik malzemeler gönderiliyor. Corona zamanlarında günlük gönderilen yardım paketi sayısı 50'ye kadar çıkmış durumda.