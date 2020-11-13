Corona virüslü vizon paniği Yunanistan’a sıçradı: İki çiftlikte tespit edildi

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, bir yandan da virüsün geçirdiği mutasyon haberleri endişeleri artırıyor. Aşılardan gelen iyi haberler salgını bitirmek için umut aşılasa da, vizonlardaki mutasyon geçirmiş corona virüsünün bu çalışmaları boşa çıkarmasından korkuluyor.

Danimarka haziran ayında vizon yetiştirilen bir çiftlikte corona virüsü vakaları tespit etmişti. Uzmanlar yaptıkları incelemede insanlara da geçen virüsün mutasyon geçirmiş olduğunu tespit etti.

Elde ettikleri bulguları Dünya Sağlık Örgütü’yle de paylaşan Danimarkalı yetkililer, çiftliklerde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı aldı.

KOZANİ VE KASTORIA’DA



Ancak vizon tehlikesi Türkiye açısından giderek daha da yakına gelmeye başladı. Sınır komşumuz Yunanistan’da iki ayrı çiftlikte corona virüsü taşıyan vizonlar olduğu tespit edildi. Yunan yetkililer söz konusu çiftliklerin Kozani ve Kastoria’da bulunduğunu açıkladı.

ÇALIŞANLARDA DA ÇIKTI



Reuters’a açıklamalarda bulunan bir tarım bakanlığı yetkilisi, vizonlardaki virüsün mutasyona uğramadığını öne sürerken, “Yunanistan’ın kuzeyindeki iki çiftlikte corona virüsü taşıyan vizonlar tespit edildi. Çiftlik çalışanlarının da hastalığa yakalandığı belirlendi” dedi.

Yüz binlerce vizon olduğu belirtilen Yunanistan’ın Danimarka gibi bir itlaf kararı alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

VİZON NEDİR?

Sansargiller familyasından bir gelincik türü olan vizon, özellikle Avrupa’da kürkleri için yetiştirilen bir canlı türüdür. Farklı bölgelerde yetişen ve farklı türleri olan vizonlar genelde 30 santimetre ile 50 santimetre arasında değişiyor.