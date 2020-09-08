Corona virüsü salgınında ölü sayısı 890 bini geçti

Bütün dünyayı korkutan ve adeta evlere hapseden corona virüsü salgınında bir eşik daha geçildi… Resmi verilere göre dünya çapında corona virüsü salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 890 bine çıktı.

Resmi verilere göre 896.897 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği tespit edilirken, bazı ülkelerde vakaların tespit edilememesi ve teşhis konulamadığı için bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

EN ÇOK ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI ÜLKELER

– ABD: 189,166

– Brezilya: 126,960

– Hindistan: 71,642

– Meksika: 67,558

– Birleşik Krallık: 41,643

– İtalya: 35,553

– Fransa: 30,732

– İspanya: 29,516

– Peru: 29,838

– İran: 22,410

AVRUPA’DA BİR İLK YAŞANDI

Mart ve Nisan aylarında corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve halen salgınla mücadele eden İspanya’dan üzücü bir haber daha geldi… Resmi verilere göre İspanya, Batı Avrupa’da 500 bin vaka sayısını geçen ilk ülke oldu.

İspanya’da 525.549 vakanın tespit edildiği açıklandı. Milyonlarca öğrencinin okula döndüğü bir dönemde İspanya Sağlık Bakanlığı geçen hafta 49.716 yeni vaka tespit edildiğini ve 237 insanın da yaşamını yitirdiğini duyurdu. Vakaların ve ölümlerin üçte birinin başkent Madrid ve çevresinde kayıtlara geçtiği belirtildi.

Avrupa’da en hızlı vaka artışının yaşandığı ülke olan İspanya’nın ardından Fransa’dan da benzer bir artış Ağustos ayında yaşanmıştı.

HİNDİSTAN’DA REKOR ÖLÜM

Son günlerde günlük vaka sayısının 90 bin seviyesinde seyrettiği Hindistan’dan güncel veriler geldi… Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ikinci ülke konumunda olan Hindistan’da son 24 saat içerisinde 1.133 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede Covid-19 yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 72.775’e çıktı. Ülkede yeni vaka sayısı da 75.809 açıklandı. Bu oran son bir haftadaki en düşük sayı olarak dikkat çekti.



TÜRKİYE MAYIS ORTASINA DÖNDÜ

Türkiye’de de 7 Eylül’deki corona virüsü verileri dün gece paylaşıldı… Yapılan açıklamaya göre Türkiye’de dün 1703 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı 15 Mayıs’taki 1708 vakadan beri en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti. Güncel verilerle birlikte Türkiye’de toplam vaka sayısı 281.509’a çıktı.

Türkiye’de son 24 saatte 103.925 test yapıldığı kaydedilirken ülkedeki toplam test sayısı da 7.883.464’e çıktı.

Corona virüsü salgını dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısının da 57 olduğu açıklandı. Türkiye’de en son 13 Mayıs’ta 58 insan Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirmiş, 5 Eylül’de uzun bir aradan sonra en yüksek günlük ölüm sayısı olan 56 vefat kayıtlara geçmişti. Güncel verilerle birlikte Türkiye’de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 6.730’a yükseldi.

Dün açıklanan verilere göre iyileşen hasta sayısı 1047 artarak 252 bin 152 kişi oldu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.6, ağır hasta sayısı da bin 118 oldu.