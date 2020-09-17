Corona virüsünde hasta yaşı düşüyor: ABD’de Covid-19 aşısı açıklaması geldi

2019’un son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir pandemi halini alan corona virüsünde vaka sayısı 30 milyonu geçti… Resmi verilere göre toplam vaka sayısı 30 milyonu geçerken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 945 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yöneticileri dün akşam saatlerinde sanal bir basın toplantısı düzenleyerek merak edilenleri ve yeni bulguları kamuoyu ile paylaştı.

DSÖ’de görevli Dr. Maria Van Kerkhove, Covid-19 hastalarının ortalama yaşının düştüğünü söyledi. Van Kerkhove, “Corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılan 15-49 yaş aralığındaki hasta sayısı artıyor. Bu kişilerin influenza ve Covid-19’u aynı anda taşıma olasılıkları da var” ifadesini kullandı.

COVID-19’UN VERDİĞİ HASARI HENÜZ BİLMİYORUZ



Dünya Sağlık Örgütü’nden görüşmeye katılan Dr. Mike Ryan ise, “Güney yarım kürede grip sezonu görece hafif geçti, fakat durum çok çabuk değişebilir. Umarım kuzey yarım küre için bir umut olur, fakat bu işin garantisi yok” yorumunu yaptı. Güney Amerika’da sayıların halen yüksek olduğunu söyleyen Ryan, vaka sayısındaki artışta ciddi dalgalanmaların artık olmadığını da dile getirdi.

Dr. Mike Ryan, corona virüsünün etkisinin çok büyük olduğunu ve insan sağlığına karşı çok ağır olduğunu söylerken, “Tam etkilerini henüz bilmiyoruz” ifadesini kullandı.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜNE ACI UYARI



Güney Amerika ülkelerinin normalleşmeye çok erken başladığını söyleyen DSÖ’nün Bölge Direktörü Carissa Etienne, “Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki bölgede son 2 haftada vaka sayısı 10 kat arttı. Meksika’nın bazı bölgelerinde ölüm oranı da artıyor ve Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ile birlikte Arjantin’de de benzer bir trend var” ifadesini kullandı.

Etienne, “Her ne kadar dünya corona virüsü için güvenli bir aşı geliştirmek için yarışsa da, etkili ve kapsamlı bir aşının hemen hazır olduğu hissine kapılmamalıyız. Normalleşmeye erken başlamak virüsün yayılması için alan sağlar ve toplumumuzu büyük bir risk içine sokar. Bu durumda Avrupa’dan başka bir yere bakmaya gerek yok” dedi.

Reuters’ın verilerine göre Güney Amerika ve Meksika’da yaklaşık 8.4 milyon corona virüsü vakası kayıtlara geçerken, 314 binden fazla insan da yaşamını yitirdi.

ABD’DEN AŞI TARİHİ: 2021’İ ANCAK BULUR



ABD’nin en önemli sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Direktörü Robert Redfield dün ABD Senatosu’ndaki bir panele katıldı ve açıklamalarda bulundu.

Senato’ya konuşan Redfield, corona virüsü aşısının Amerikan halkının geneline hazır olması için en az 1 yıla ihtiyaç olduğunu duyurdu. Redfield, ABD Başkanı Trump’ın aşının Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce hazır olacağına dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.



TÜRKİYE MAYIS’TAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE



Corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri ve bilgileri Sağlık Bakanı Koca açıkladı. Bakan Koca, “Bugünkü hasta sayımız 1771. Bugün hayatını kaybeden hasta sayımız 63. Zatürre oranımız yüzde 7,1. Yüzde 29-30'lardan bu orana inmiş oldu, dört kat zatürre oranı düştü” açıklamasını yaptı.

Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de günlük vaka sayısı 8 Mayıs’tan beri en yüksek seviyeye çıktı. 8 Mayıs’ta Türkiye’de 1848 yeni vaka açıklanmıştı.

ÇEKYA’DA BİR İLK YAŞANDI

Son haftalarda corona virüsü vaka sayısının hızla artış gösterdiği Avrupa ülkesi Çekya’da da bir ilk yaşandı… Avrupa’daki en hızlı artışa tanık olan Çekya’da güncel veriler açıklandı. Yapılan açıklamada Çekya’da ilk kez günlük Covid-19 vaka sayısı 2000’i geçti.

Çekya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün 2.139 insanda corona virüsü tespit edildiği kaydedildi. Son haftalarda vaka sayısının hızla artış gösterdiği ülkede önceki gün 1675 insanda corona virüsü tespit edilmişti.

ABD’nin ardından corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke olan Hindistan’da bir rekor daha kırıldı… Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde elde edilen verileri uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

HİNDİSTAN’DAN EN ACI REKOR

Hindistan’da son 24 saat içerisinde 97.894 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Bu sayı sadece Hindistan’da değil bütün ülkeler arasında en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.

Hindistan’da vaka sayısı 5 milyonu geçerken, yerel basında yer alan haberlere göre ülkede hastaneler artan vaka sayısı karşısında çaresiz kalırken, on binlerce hasta için oksijen sıkıntısı yaşandığı belirtildi.