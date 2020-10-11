Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsünün insan hücrelerine verdiği zarar ilk kez görüntülendi

Çin ve ABD´li bilim insanları, Covid-19 insan hücreleriyle etkileşim anını sanal gerçeklik teknolojisi süper bilgisayarlarla görüntüledi. 

Sozcu.com.tr
16:04 -
Haberler Dünya
Corona virüsünün insan hücrelerine verdiği zarar ilk kez görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Çin ve ABD´li bilim insanları, corona virüsünün (Covid-19) insan hücreleriyle etkileşim anını sanal gerçeklik teknolojisi süper bilgisayarlarla görüntüledi.

Çin’in başkenti Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nde görevli biyolog Dr. Sai Li, Şubat ayında Hangzhou kentindeki bir biyogüvenlik laboratuvarında virologlarla birlikte çalıştı. Çalışma sonucunda corona virüsünün insan hücrelerine nasıl yerleştiğini en net  biçimde görüntülemeyi başardı.

Bilim insanları corona virüsünün insan hücrelerine nasıl zarar verdiğini gözler önüne serdi.

VERDİĞİ ZARARI GÖRDÜLER

Li, basına yaptığı açıklamada “Virüsü bu kadar iyi çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşünüyorum” dedi. Dr. Li ve ekibi, virüsün bazı proteinlerinin insan hücrelerine nasıl kaydığını öğrenmelerini sağlayarak biyokimyasını nasıl ele geçirdiğini öğrendi. Araştırmacılar bu detaylı ve ayrıntılı fotoğraflar sayesinde corona virüsü proteinlerinin insan hücrelerine nasıl zarar verdiğini, bazılarının da yeni virüsler yapmak için “kreşler” kurduğunu gözlemledi.

Çinli ve ABD’li bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma büyük yankı uyandırdı.

Dr. Li ve ekibinin çalışmalarını ilerleten ABD´nin San Diego kentindeki Amaro Laboratuvarı bilim insanları, süper bilgisayarlar kullanarak virüsün insan hücreleriyle etkileşimini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğini açıkladı.

ABD Bilim Çin Corona
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more