Corona virüsünün korkutucu etkisi: Taburcu olduktan 3 ay sonra şaşkına çeviren sonuç

Türkiye’de 279 binden fazla, dünyada ise 27 milyondan fazla corona virüsü vakasının görüldüğü günlerde özellikle kronik rahatsızlığı olmayan, sağlığı iyi olan ve nispeten riskli yaş grubunda olmayan insanların sık sık kendilerini rahatlatmak için söylediği, “Ben sağlıklıyım. Birkaç gün hastanede yatar iyileşince hayatıma devam ederim” sözünün aslında ne kadar tehlikeli ve yanlış olduğunu gözler önüne seren bir araştırma yapıldı.

Uluslararası kamuoyuna yansıyan araştırma Avusturya’da yapıldı. Avusturya’nın önde gelen eğitim kurumları ve enstitüleri, Tirol bölgesinde corona virüsünü yenerek sağlığına kavuşan ve hastaneden çıkarak normal yaşantılarına dönen hastalar üzerinde inceleme yaptı. Bilim insanları aradan haftalar hatta aylar geçmesine rağmen birçok hastanın ciğerlerindeki hasarın gitmediğini tespit etti.

NEFES DARLIĞI DEVAM EDİYOR

Birçok hastanın taburcu olduktan 6 hafta sonra sağlıklarına kavuştuğunu açıklayan bilim insanları, “Taburcu edilen hastaların yarısından fazlası, aradan 6 hafta geçmesine rağmen halen semptom gösteriyor. Bazı insanlarda nefes darlığı ve uzun süre devam eden öksürük nöbetleri görülüyor” açıklamasını yaptı.

Bölgedeki farklı enstitülerin dahil olduğu araştırmada semptomların yanı sıra çekilen röntgende de korkutucu sonuçlar ortaya çıktı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre “sağlığına kavuşan” hastaların haftalar sonra hastaneye geldiklerinde yapılan testlerde yüzde 88’inin ciğerlerinde hasar meydana geldiği belirlendi. Bahsi geçen hastaların bir süre sonra ikinci kez kontrolden geçtiklerinde ise ciğerlerindeki hasar oranının yüzde 56 olduğu belirtildi.

Innsbruck Üniversitesi’nde klinik doktora öğrencisi olan Dr. Sabina Sahanic, “Kötü haber şu, insanlar Covid-19’u yenerek taburcu olduktan sonra ciğerlerinde hasar tespit edilebiliyor. İyi haber ise şu, ciğer kendi kendine iyileşiyor. Ciğerlerin kendilerini tamir eden bir mekanizmaları var” dedi.