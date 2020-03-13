Corona virüsüyle savaşan sağlık çalışanları anlattı: Düşmanı tanımadığımız bir savaş

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği corona virüsü, yayılmaya başladığı noktanın dışında en çok İtalya’da etkisini gösteriyor.

Yapılan son açıklamalara göre İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1016’ya yükselirken, dünya genelindeki sayı ise 5 bin 82’ye ulaştı. Hastalığa karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanları yaşananlarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Emilia-Romagna bölgesindeki Piacenza Hastanesi’nde çalışan hemşire Roberta Re, İngiliz The Guardian gazetesine konuştu. Salgın sürecinde 59 yaşındaki bir doktor arkadaşını kaybeden Re, virüsle mücadeleyi savaşa benzetti.



‘TEK SİLAHIMIZ EVDE KALMAK’

Re, “Yaşadığımız bu tecrübeyi dünya savaşıyla kıyaslayabilirim. Ancak bu savaşta geleneksel silahlarla mücadele edilemiyor. Henüz düşmanın kim olduğunu tam bilemediğimiz için savaşması da çok zor. İşlerin daha da kötüye gitmemesi için tek silahımız Çin’deki gibi evde kalmak ve kurallara uymak” dedi.

YÜZLERİ YARA OLANA DEK…

Sosyal medyada da doktor ve hemşirelerin paylaşımları gündeme oturdu. Milano kentinde Alessia Bonari isimli hemşire, saatler süren mesainin ardından maskenin yüzünde oluşturduğu yaraları gözler önüne serdi.

Cremona’da görev yapan hemşire Elena Pagliarini ise, yorgunluktan masanın başında uyuyakaldığı anları paylaştı.

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